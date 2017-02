Klagenfurt – Die Dreierkoalition in Kärnten arbeitet an einer neuen Landesverfassung – und gibt sich demonstrativ zuversichtlich, das wie geplant bis zum 14. Februar zu schaffen. Die Zuversicht ist umso erstaunlicher, als der koalitionsinterne Streit um die Erwähnung der slowenischen Volksgruppe auch nach der Regierungssitzung am Dienstag nicht beigelegt werden konnte. Man werde weiterverhandeln, betonten SPÖ, ÖVP und Grüne demonstrativ unaufgeregt.

Anlass des Streits ist bekanntlich die Erwähnung der Kärntner Slowenen in der neuen Verfassung. SPÖ und Grüne sind dafür, die Kärntner Volkspartei will den Satz, den sie selbst vorgeschlagen hat, jedoch streichen. Der konkrete Passus lautet: „Die Fürsorge des Landes und der Gemeinden gilt den deutsch- und slowenischsprachigen Landsleuten gleichermaßen.“ ÖVP-Obmann Christian Benger erklärt die Ablehnung damit, dass dies von den Menschen nicht verstanden würde. „Der Vorschlag hatte die Intention der Gleichstellung.“ Da dies in der Bevölkerung nicht angekommen sei, müsse man die Formulierung ändern.

Der Kärntner ÖVP-Chef Benger freute sich gestern jedenfalls über den Kompromissvorschlag von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und über Bewegung in der Diskussion. Kaiser schlug vor, bei der Erwähnung der slowenischen Landsleute einen direkten Bezug zur Bundesverfassung herzustellen, die genaue Formulierung sollten Juristen vornehmen. Wie Grünen-Landesrat Rolf Holub betonte Kaiser jedoch, die Erwähnung der slowenischen Landsleute in der Landesverfassung keinesfalls zu streichen. Holub gab sich diesbezüglich optimistisch: „Wir haben schon so viele Probleme gelöst, wir werden auch dieses noch schaffen.“

Ein „Kärntner Problem, das man lösen muss“, ortet ÖVP-Chef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner in der Debatte. Auch wenn er seinem Kärntner Parteikollegen Benger keine Empfehlung geben will, sieht Mitterlehner „in der Grundausrichtung“ kein Problem darin, die slowenische Volksgruppe in die neue Kärntner Verfassung zu schreiben – denn diese stehe auch in der Bundesverfassung. Bengers Reaktion auf seinen Parteichef: „Das hochemotionale Kärntner Thema ist ein Kärntner Thema.“ Es werde daher auch in Kärnten entschieden. Die Frage, ob das späte Nein zum eigenen Vorschlag nicht als politische Erpressung gewertet werden könne – schließlich wird mit der Verfassungsreform die Proporzregierung abgeschafft –, wies Benger zurück.

Hämisch reagierte die Kärntner FPÖ auf den Zank in der Koalition. Kritisiert wird der „unwürdige Eiertanz“ der ÖVP, die Freiheitlichen lehnen weiterhin die Abschaffung des Proporzes ab und verlangen die Abhaltung einer Volksabstimmung über die Verfassungsreform. Das BZÖ will ebenfalls eine Volksbefragung und keine Nennung der slowenischen Volksgruppe. Nur das Team Kärnten neigt zu einer Zustimmung zum ursprünglichen Plan und könnte mit seinen zwei Stimmen einen Beitrag zur Verfassungsmehrheit leisten. (APA, TT)