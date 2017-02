Heute wird der Präsident der Wirtschaftskammer, Jürgen Bodenseer, 70 Jahre alt. Der Jubilar kann auf eine Vielzahl an Funktionen in der ÖVP zurückblicken. Er war Landtagsabgeordneter, Obmann des Wirtschaftsbundes bis letztes Jahr und galt lange Zeit als „bunter Vogel“ in der ÖVP. Heute schreibt er als „Rabe“ eine Kolumne in der TT. Bodenseer hat bereits erklärt, seine Funktion als Präsident der Kammer vorzeitig übergeben zu wollen. Als Nachfolgerin wird immer wieder auch Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf genannt, die Bodenseer zur Landesrätin gekürt hat.

Das Land stellt Wörgl rund 800.000 Euro zur Verbesserung des Pflegeangebotes zur Verfügung. Mit diesen Mitteln werden 32 Heimplätze neu errichtet und vier generalsaniert. Darüber hinaus werden die Gelder in die Neuerrichtung bzw. Generalsanierung von insgesamt acht Tagespflegeplätzen im Seniorenheim Wörgl investiert. Seit 2013 wurden von der Tiroler Landesregierung Förderzusagen für den Neubau von 512 Heimplätzen sowie für die Generalsanierung von 201 bestehenden Heimplätzen erteilt. Insgesamt wurden Fördermittel in Höhe von 14,6 Millionen Euro zugesagt, davon wurden bereits neun Millionen Euro ausgezahlt.

Aus der Taufe gehoben wurde gestern die „Lebensraum Tirol 4.0 GmbH“. Geschäftsführer wird, wie berichtet, ÖVP-Nationalrat Karlheinz Töchterle. Die GmbH hat zwar noch keinen Sitz – das Büro sei vorerst im Landhaus –, dafür habe sie jetzt aber 35.000 Euro Stammkapital und konkrete Projekte, hieß es gestern in einer Aussendung. Den Fragen der Presse stellte man sich gestern nicht. Die letzte Präsentation des „Lebensraum 4.0“ in Wattens war missglückt. Aufsichtsrat Andreas Braun hatte aufgrund der Berichterstattung per SMS beim ORF-Direktor Helmut Krieghofer interveniert und Konsequenzen für den Redakteur gefordert. Später ruderte Braun zurück. Neu ist auch, dass es „Tirol“ in den Namen der GmbH geschafft hat.

Als erstes Basisbudget für den Lebensraum Tirol 4.0 hat die Landesregierung einen Betriebszuschuss in der Höhe von 150.000 Euro freigegeben. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung hat LH Günther Platter drei konkrete Projekte definiert, die auf ihre Machbarkeit hin untersucht werden sollen: ein Tiroler Technologiezentrum am Standort Technik Kranebitten, die Umsetzung eines elektronischen Öffi-Vertriebs via Handy sowie ein „Kompetenzzentrum für technische Schneeerzeugung“. (aheu)