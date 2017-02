Wien — Seit 1994 ist Michael Häupl Bürgermeister in Wien. Seit Monaten gärt es in der Wiener SPÖ. Stadtrat Michael Ludwig wird von den Vertretern der Flächenbezirke als Nachfolger ins Spiel gebracht. Nun fordert der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsfüherer Gerhard Schmid einen Wechsel an der Parteispitze und im Rathaus.

In der Wiener SPÖ ist die Nachfolge von Bürgermeister Häupl noch ungeklärt. Wie soll es jetzt in der Wiener SPÖ weitergehen?

Gerhard Schmid: Ich gehe davon aus, dass die eingesetzte Arbeitsgruppe rasch und zielführend arbeitet. Ich denke, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für die Weichenstellung in der Wiener SPÖ gekommen ist. Auch ein Trainer einer Fußballmannschaft, der die Champions-League gewonnen hat, muss sich nach so einem Erfolg überlegen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, abzutreten.

Am Donnerstag verkündete Oberösterreichs LH Pühringer seinen Rückzug?

Schmid: Wie wir am Beispiel von Niederösterreich und Oberösterreich gesehen haben, haben dort die Landeshauptleute den richtigen Zeitpunkt erkannt. Ende März, also vor dem Parteitag, findet eine Klubtagung statt. Da sollte der Prozess der Arbeitsgruppe zu einem Abschluss gebracht werden. Der Parteitag selbst eignet sich ideal für eine inhaltliche Positionierung und einen personellen Neustart. Damit wieder alle an einem Strang ziehen.

Wäre Michael Ludwig der ideale Nachfolger?

Schmid: Ich mische mich nicht in die Arbeitsgruppe ein. Aber wenn sie mich allgemein zur Person Michael Ludwig fragen, dann kann ich sagen: Er ist in höchstem Maße — charakterlich und intellektuell — für höchste Funktionen geeignet. Er hat die nötige Erfahrung.

Das Gespräch führte Michael Sprenger