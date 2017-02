Von Denise Daum

Steinach a. Br. – In den vergangenen Jahren hat sich in Steinach am Brenner eine tschetschenische Community gebildet. Die rund 70 Asylberechtigten leben abgeschottet auf drei Häuser verteilt. Wie berichtet, scheiterten jegliche Integrationsversuche, der Bürgermeister spricht von einer Parallelgesellschaft. Nun hat sich eine Politiker-Offensive gebildet, die sich dieses Problems angenommen hat. Während ÖVP-Landtagsabgeordneter Florian Riedl im Land intervenieren wird, will Nationalrat Hermann Gahr in Wien auf das Problem aufmerksam machen.

Für eine Absiedelung fehle die rechtliche Grundlage, stellt BM Josef Hautz klar. Der Vermieter sei eine Privatperson, die Gemeinde könne da nicht eingreifen. „Das Ziel ist aber, die Zahl auf rund 20 Personen zu reduzieren.“ Es seien konstant um die 70 Tsche­tschenen in Steinach, aber nicht immer dieselben. „Die Tschetschenen in Österreich dürften gut vernetzt sein. Es ist ein reger Wechsel. Zieht eine Familie weg, ist schon die nächste wieder da“, erklärt Hautz. Hier müsse nun angesetzt werden. „Die Nachsiedelung muss gestoppt werden.“

Für Florian Riedl ist die Situation angespannt, aber nicht aussichtslos. Er wird kommende Woche gemeinsam mit der zuständigen Landesrätin Christine Baur ein Maßnahmenpaket schnüren, das noch im Feber präsentiert werden soll. Riedl verweist auch auf die Reform der Mindestsicherung, die die Möglichkeit vorsieht, die Bezüge deutlich zu kürzen, wenn eine Integration verweigert wird. „Das wären dann die letzten Daumenschrauben, die wir ansetzen können“, erklärt Riedl.

Bislang fand bei den Tsche­tschenen so gut wie keine Integration statt. Auch der Versuch, die Kinder über Vereine zu integrieren, sei „kläglich gescheitert“, wie Hautz sagt. Aus den Schulen sei zu hören, dass die Kinder oft und lange fehlen – Gespräche mit den Eltern hätten ins Leere geführt. „Die Erwachsenen können kaum Deutsch, der Großteil arbeitet auch nicht“, berichtet Hautz. Öffentlich kriminell sei die Gruppe aber nicht, Übergriffe habe es auch keine gegeben.

Nationalrat Hermann Gahr will das Justiz-, Sozial- und Innenministerium einschalten und Möglichkeiten besprechen, wie die Situation in den Griff zu bekommen ist. Außerdem will er die Ursachen für den regen Austausch der Familien herausfinden. „Ich habe schon den Verdacht, dass es bei den Wohnortwechseln um Sozialleistungen geht“, sagt Gahr.

Planungsverbandsobmann Alfons Rastner erklärt, dass das gesamte Wipptal seine Verantwortung wahrgenommen und Flüchtlinge aufgenommen hat. Es gebe genügend Beispiele im Tal, wo die Integration von kleineren Gruppen bestens funktioniert habe. „Aber für die Situation in Steinach hat die Bevölkerung kein Verständnis. Zu Recht. Denn das Problem wurde in den vergangenen Jahren immer größer statt kleiner“, wie Rastner betont.