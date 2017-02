Lienz, Innsbruck – Der Bezirkskrankenhausverband Lienz mit seinen 33 Gemeinden muss sich endgültig dem Tiroler Rettungsdienstgesetz beugen: 296.546 Euro an offenen Rechnungen sind jetzt endgültig an den Christophorus Flugrettungsverein (ÖAMTC) zu bezahlen: Sowohl das Verfassungsgericht als auch der Oberste Gerichtshof (OGH) haben Beschwerden des Verbands abgewiesen.

In der seit drei Jahren andauernden Auseinandersetzung zwischen dem Verband und dem ÖAMTC geht es um die so genannten Interhospitaltransporte; also um Flüge für bereits ärztlich versorgte, schwerkranke oder schwerverletzten Personen bzw. Notfallpatienten vom Bezirkskrankenhaus Lienz in ein anderes Schwerpunktspital in Klagenfurt, Salzburg oder Innsbruck. Weil die Überstellungsflüge von der Leitstelle Tirol abgewickelt werden, beharrte Krankenhausobmann und Matreis Bürgermeister Andreas Köll (VP) darauf, dass es sich um qualifizierte Krankentransporte handelt. Und sie wären bereits vom Rettungsdienstgesetz und von den geleisteten Beiträgen der Gemeinden und des Landes gedeckt.

Die vom ÖAMTC gestellten Rechnungen wurden deshalb ab April 2014 nicht mehr bezahlt. Der ÖAMTC ließ sich das nicht gefallen und klagte. Überraschend gab das Lienzer Bezirksgericht dem Krankenhaus Recht. Damit stand plötzlich das jahrelang heftig diskutierte Rettungsgesetz erneut auf dem Prüfstand.

Im September drehte das Landesgericht jedoch die Entscheidung und verdonnerte den Verband bzw. die Osttiroler Gemeinden zur Zahlung. Das wollten diese nicht akzeptieren und beantragten nicht nur beim Verfassungsgerichtshof eine Überprüfung des Tiroler Rettungsgesetzes, sondern legten auch Berufung gegen das Urteil des Landesgerichts Innsbruck ein. Seit wenigen Tagen liegen jetzt die Entscheidungen der Höchstgerichte vor: Das Land Tirol kann aufatmen, das Rettungsgesetz hält. Gleichzeitig hat der OGH die Beschwerde der Osttiroler zurückgewiesen.

Für die Osttiroler ist das bitter. Die Nachzahlung wurde bestätigt. Und noch etwas: Hätte der Oberste Gerichtshof nämlich anders entschieden, wäre wahrscheinlich eine Debatte über die freiwillige Vereinbarung mit allen Flugrettungsbetreibern in Tirol losgebrochen. Das Land Tirol berappt dafür 1,6 Mio. Euro, für medizinisch notwendige Überstellungsflüge werden 280.000 Euro aus dem Landesbudget bereitgestellt. (pn)