Innsbruck, St. Moritz – Das ist schwere Kost für die Tiroler Politik und die um Abnehmer heimischer Qualitätsprodukte ringende Landwirtschaft. Auch am Sonntag war der Ärger über die Speisekarte im TirolBerg bei der Ski-WM in St. Moritz mit dem „Innsbrucker Gröstl“ aus Deutschland, dem „Seefelder Wildragout“ aus Ungarn und der Schnitzelsemmel aus Kroatien noch nicht verdaut. Trotz der Beteuerungen von Tirol-Werbung-Chef Josef Margreiter, Karte und Bestellungen zu ändern : Der Imageschaden ist angerichtet.

Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger übt harsche Kritik. Die optische Korrektur der Speisekarte im TirolBerg ist ihm zu wenig. Wo mit Tirol geworben werde, müsse auch Tirol drinnen sein, verschaffte Hechenberger seinem Ärger Luft. Gleichzeitig bohrt er in offenen Wunden, wenn er betont, dass sich die Landwirtschaft „gerade im Hinblick auf die Initiative Lebensraum Tirol 4.0“ die Zusammenarbeit mit dem Tourismus anders vorstelle. „Für mich ist dieser TirolBerg damit nur noch eine scheinheilige Hülle, wobei zwar mit den bäuerlichen Traditionen und der ländlichen Idylle gerne geworben wird, ein klares Bekenntnis zur Landwirtschaft und ihren hochwertigen Produkten aber offenbar fehlt.“

Das hat gesessen. Deshalb wollen die Landesspitzen nicht zur Tagesordnung übergehen. „Ich bin über die Vorgehensweise verärgert und damit absolut nicht einverstanden. Genau so etwas darf nicht passieren“, erklärte Tourismusreferent LH Günther Platter am Sonntag gegenüber der TT. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, wenn sich Tirol im Rahmen des TirolBergs so präsentiere, dass auch Kulinarik mit Herkunft Tirol angeboten werde. Dazu kündigte Platter eine „deutliche Aussprache“ mit den Verantwortlichen, u. a. Josef Margreiter, an.“

Die hat auch Landwirtschaftsreferent und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler/VP auf seinem Terminkalender. „Das ist ein Witz. Natürlich muss man auf die Kosten schauen, aber der Mehrwert mit Tiroler Produkten darf ruhig ein wenig mehr kosten.“ Geisler will den Vorfall im TirolBerg jetzt zum Anlass nehmen, damit für die Gastronomie so genannte Tirol-Pakete geschnürt werden. „Vom höheren Preis für Tiroler Qualitätsprodukte sollen dann die Betriebe und die Bauern profitieren.“ Geisler und Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger geht es schlichtweg darum, dass es nicht bei den Sonntagsreden über die guten Tiroler Produkte bleibe, sondern diese auch angeboten werden. „Natürlich wissen wir, dass wir die Gastronomie nicht mit ausreichend Fleisch versorgen können. Mit Milch aber schon“, nimmt Hechenberger den Tourismus in die Pflicht. Aber: „Wenn der TirolBerg von den Verantwortlichen als Schaufenster für die Spitzenleistungen unseres Landes bezeichnet wird, ist eine solche Verpflegung ein Wahnsinn.“

Für den Chef der freiheitlichen Wirtschaftstreibenden Winfried Vescoli ist es schlichtweg ein Affront gegenüber der Tourismuswirtschaft, Tiroler Speisen mit ausländischen Produkten anzubieten. (pn)