Von Peter Nindler

Innsbruck – Vier Gemeinden hat der Landesrechnungshof (LRH) in dem jetzt vorliegenden Bericht unter die Lupe genommen. In Axams, Birgitz, Götzens und Grinzens legte er sein Hauptaugenmerk auf die Budgets und Finanzverpflichtungen sowie die Gemeindekooperationen. Und einmal mehr zeigen die Wirtschaftskontrolleure des Landes auf, wie die Gemeinden ihre Schulden beschönigen. Vor allem ausgelagerte Darlehen oder Leasingraten werden nicht berücksichtigt, das kaschiert natürlich den Schuldendienst im Budget.

Besonders krass fällt dies in Axams aus. Dort wird ein Verschuldungsgrad von 16,5 Prozent angegeben, weil für das Jahr 2015 lediglich ein laufender Schuldendienst von 201.135 Euro im Budget aufscheint. In Götzens wird die jährliche Belastung aufgrund von Darlehen mit einem Verschuldungsgrad von 39,4 Prozent ebenfalls kleingerechnet. Der Landesrechnungshof hält den Gemeindeführungen jetzt den Spiegel vor Augen: „Neben dem Schuldendienst für gemeindeeigene Darlehen haben insbesondere Axams und Götzens mehrere Darlehensverpflichtungen anderer Rechtsträger zu bedienen und Leasingverträge zu erfüllen“, heißt es im Prüfbericht.

Dabei handelt es sich hauptsächlich um ausgelagerte Darlehen an kommunale Unternehmen und Gemeindeverbände. Axams muss etwa Zins- und Tilgungszahlungen an seine Freizeit GmbH leisten. Der Schuldendienst an Unternehmen wird mit 213.361 Euro beziffert. Dazu kommen noch Verpflichtungen gegenüber Gemeindeverbänden mit 216.746 sowie Leasingraten von rund 50.000 Euro. Laut LRH beträgt der tatsächliche Schuldendienst 687.177 Euro.

In Götzens stechen die hohen Leasingraten von 232.000 Euro hervor. Fazit des Rechnungshof zu den „bereinigten Verschuldungsgraden“: „Die diesbezüglichen Schuldendienste und Leasing­raten erhöhten somit die laufenden finanziellen Verpflichtungen dieser Gemeinden beträchtlich.“ Axams hat demnach einen Verschuldungsgrad von 35 statt 13 Prozent, Götzens einen von 54,4 statt 39,6 Prozent. Götzens muss deshalb einen tatsächlichen Schuldendienst von 954.332 Euro leisten.