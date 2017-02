Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Frage, wie der laufende Schuldendienst in den Gemeinden zu bewerten ist, sorgt nach dem Landesrechnungshofbericht über die Gemeinden Axams, Birgitz, Götzens und Grinzens für politische Diskussionen. Weil ausgelagerte Darlehen nicht berücksichtigt werden, spricht der Landesrechnungshof von bereinigten Verschuldungsgraden. So korrigierte er jenen von Axams von 13 auf 35 Prozent. „Auch auf meine Stellungnahme hin, weil ich für maximale Transparenz bin“, sagt der im Vorjahr gewählte Bürgermeister Christian Abenthung (VP). Er löste den ÖVP-Landtagsabgeordneten Rudolf Nagl als Ortschef ab. Für Abenthung gibt es nur einen Schuldendienst und dazu würden auch die ausgelagerten Darlehen zählen. Und der Verschuldungsgrad ist in der Mittelgebirgsgemeinde oberhalb von Innsbruck noch höher als im Rechnungshofbericht angeführt.

Obwohl im Rechnungsabschluss für 2015 in der Gemeinde Axams „nur“ Schulden von 1,5 Millionen Euro stehen, hat Abenthung dem Gemeinderat im Dezember 2016 die tatsächliche Finanzlage präsentiert. „Die Zins- und Tilgungszahlungen für ausgelagerte Unternehmen oder Verbände wurden bisher nicht im Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes aufgenommen, sondern als laufende Transferzahlungen verbucht.“ Das sei zwar rechtlich völlig korrekt, dadurch würden aber die komplette Finanzlage bzw. die verfügbaren Mittel der Gemeinde verfälscht werden, betont der Bürgermeister.

Wie sieht es nun in Axams tatsächlich aus? Die Schulden betragen inklusive der Haftungen rund 10,2 Millionen Euro und die laufenden Rückzahlungen 569.100 Euro. Abenthung: „Das ergibt sogar einen Verschuldungsgrad von 128 Prozent. Um den Haushalt zu konsolidieren, müssen wir eisern sparen.“ Ins Gewicht falle dabei auch die vorzeitige Rückzahlung eines kreditfinanzierten Grundstücksankaufs, weil diese Fläche für leistbares Wohnen in Axams verkauft werde. „Bei Abzug der vorzeitigen Rückzahlung beträgt der prognostizierte Verschuldungsgrad 77 Prozent, was aber immer noch sehr hoch ist“, führt für Abenthung an einer Konsolidierung kein Weg vorbei.

In Götzens fordert Vizebürgermeister Armin Singer ebenfalls volle Transparenz. „Der Landesrechnungshof deckt für das Budgetjahr 2015 also auf, dass die Gemeinden wie Götzens ihren tatsächlichen Schuldenstand verschleiern. Diese Praxis ist problematisch, weil so auch der tatsächliche Spielraum für die notwendige Gemeindearbeit zu Gunsten der Bürger noch geringer ist als bekannt.“

Trotz der unterschiedlichen Betrachtungsweisen sieht die Landespolitik keinen Handlungsbedarf für neue Budget­regeln in den Gemeindehaushalten. Gemeindereferent LR Johannes Tratter (VP) verteidigt das bisherige System und verweist auf die Bundesverfassung. „Gemeinden haben das grundsätzliche Recht, Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt selbstständig zu führen und Abgaben auszuschreiben.“ Die Kritik an einer „systematischen Verschleierung der finanziellen Verhältnisse“ seitens der Gemeinden sei deshalb nicht berechtigt.

Für den Gemeindeverband gibt es ebenfalls keine Veranlassung, „Kreditaufnahmen“ von kommunalen Gesellschaften als „Kreditaufnahme“ der Gemeinde abzubilden. Und bei Gemeindeverbänden erfolge eine Solidarhaftung. Künftig werde diese im Rechnungsabschluss der verbandsangehörigen Gemeinden ausgewiesen, sie zählen jedoch nicht zum Verschuldungsgrad. Gemeindeverbandspräsident BM Ernst Schöpf (VP) sagt jedoch klar: „Gemeindemandatare und Bürgermeister haben nie behauptet, dass sie zaubern können. Fakt ist, dass den Kommunen immer neue Aufgaben zugemutet werden, die den finanziellen Spielraum massiv verringern.“