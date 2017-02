Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler hat die SPÖ-Parteistrategie skizziert. Interessantes Detail war, dass die Gewerkschaft von vielen als Bremser wahrgenommen wird. Wie beurteilen Sie als Gewerkschafter das?

Alois Stöger: Ein Formel-1-Auto muss auch bremsen, damit es die Kurve nehmen kann. Früher wurde ein Nachtarbeitsverbot für Frauen als wichtig erachtet. Das hat Frauen, die Kinder betreuen und einen Haushalt führen, das Recht auf Schlaf zurückgegeben. Für die ORF-Nachrichtensprecherin zum Beispiel war das Nacht­arbeitsverbot aber ein Karrierehemmnis. Eine Gewerkschaftsbewegung muss die richtigen Antworten finden. Das ist komplexer geworden.

Sie sind von ÖVP-Politikern oft kritisiert worden, etwa bei Umverteilungsfragen. Wie ist derzeit die Stimmung in der Koalition? Stöger: Gut. Kanzler Christian Kern ist es gelungen, den Speed zu erhöhen, wir haben eine Arbeitsvereinbarung für die nächsten 18 Monate getroffen. Wir wollen zum Beispiel Menschen über 50, die aus verschiedenen Gründen aus den Betrieben herausfallen, die Würde zurückgeben und ihnen die Chance auf einen Arbeitsplatz geben. Das ist mit dieser Bundesregierung möglich.

Warum gibt es zu diesem Zeitpunkt, den Sie als so produktiv beschreiben, Regierungsumbildungsgerüchte? Stöger: Ich habe nichts dergleichen erkannt. Das ist eine Ente.

Beim Thema Arbeitszeitflexibilisierung bewegt sich schon länger nichts. Wieso nimmt die Regierung das Thema nicht selbst in die Hand und beschleunigt das Ganze? Stöger: Jede Arbeitszeit, die man in Österreich braucht, ist bereits jetzt möglich. Die Sozialpartner kennen die einzelnen Branchen und mir ist es wichtig, dass die Sozialpartner sich in ihren Bereichen darüber verständigen. Ich bin bereit, viele Dinge zu tun, es muss aber auch möglich sein, dass die Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit gestalten können.

Angenommen, die Sozialpartner kommen auf keinen grünen Zweig: Liegt da schon eine Lösung in der Schublade oder wird dann neu verhandelt? Stöger: Da gibt es jetzt den einen oder anderen Schlagabtausch. Das gehört zum Verhandlungsgeschehen dazu, deswegen möchte ich das nicht überbewerten. Ich bin optimistisch.

Liegt also keine Lösung in der Schublade?

Stöger: Beide Präsidenten (der Gewerkschaft und der Wirtschaftskammer, Anm.) haben gesagt, sie werden eine Lösung vorschlagen, die auf die Branchen bezogen sinnvoll ist.

I m Plan A von Kanzler Kern ist noch die Rede von einer Erbschaftssteuer und im Sozialbericht wird die Wiedereinführung der Erbschaftssteuer verlangt. Im Arbeitsprogramm der Regierung findet sich nichts dazu. Ist das vom Tisch? Stöger: Wenn die Sozialdemokratie stark genug ist, das ohne einen Partner umsetzen zu können, machen wir das morgen. Die ÖVP hat gesagt, dass sie die besonders Reichen schützen will. Das tun sie. Insofern ist das in den nächsten 18 Monaten nicht Regierungsprogramm.

Wäre eine Erbschaftssteuer mit einer rot-grün-pinken Koalition, wie sie vom SPÖ-Bundesgeschäftsführer skizziert wurde, möglich? Stöger: Ich beteilige mich nicht an solchen Spekulationen. Die Frage ist, wie eine parlamentarische Mehrheit erreichbar ist. Wir wissen, dass manche keinen Beitrag zum Sozialstaat leisten. Ich teile die Position des WK-Präsidenten Christoph Leitl, dass der Faktor Arbeit entlastet werden muss. Wenn wir den Faktor Arbeit entlasten, müssen wir aber andere Faktoren mehr belasten. Da sollen jene ihren Beitrag zum Sozialstaat leisten, die ihr Einkommen nicht durch Arbeit generieren, sondern durch Erben. Da sehe ich nichts Falsches dran.

Hegen Sie Sympathien für Rot-Grün-Pink, weil dann solche Steuern leichter umzusetzen wären? Stöger: Am liebsten hätte ich eine starke sozialdemokratische Mehrheit. Damit könnte man viele wichtige Themen für die Menschen in Österreich umsetzen.

Wie realistisch ist diese?

Stöger: Ich sehe alle Möglichkeiten dazu.

Die Regierung hat das Aus der kalten Progression beschlossen. Sobald die Inflation einen Schwellenwert von fünf Prozent überschreitet, soll entlastet werden. Warum wird das nicht an die jährliche Inflation angepasst? Stöger: Ich halte es nicht für sinnvoll, dass man bei hohen Einkommen automatisiert. In den unteren Einkommensgruppen braucht es konkrete Handlungen. Und dazu braucht es Spielraum und insofern ist diese Fünf-Prozent-Regel gut.

Fast 300.000 Menschen sind laut Sozialbericht trotz Arbeit arm. Warum beschließt die Regierung nicht gleich selbst einen Mindestlohn?

Stöger: Wir haben ein System, in dem man branchen­orientiert Lohnverhandlungen führt. Als Bundesregierung haben wir die Sozialpartner ersucht, eine Lösung zu entwickeln. Arbeit muss sich in Österreich lohnen und daher braucht es Mindestlöhne.

Das Thema Pensionen kommt im Plan A von Kern kaum vor. Warum?

Stöger: Weil wir ein gutes, sicheres Pensionssystem haben. Das wurde in den letzten 60 Jahren bewiesen, die Pensionen wurden immer pünktlich ausbezahlt. Dieses gute System wollen wir auch beibehalten. Daher ist es auch nicht das große Thema, das jetzt im Fokus stehen muss. Über die Höhe der Pensionen können wir uns immer streiten. Wir haben die Mindestpension für Frauen erhöht und passen das Pensionssystem regelmäßig an die veränderte Gesellschaft an.

Wieso schafft es diese Bundesregierung nicht, Erfolge wie die Mindestpension besser zu verkaufen?

Stöger: Wir wollen den Menschen Rechtsansprüche geben. Das ist oft kein geeignetes Feld für Marketing, als ob ich Pepsi oder Coca-Cola verkaufen würde.

Das Hinweisen auf Erfolge könnte aber dazu führen, dass der Zulauf zu Protestparteien geschwächt wird.

Stöger: Ich habe ja durchaus ein Interesse daran, die Erfolge, die wir auch haben, wahrzunehmen. Vergleichen Sie Österreich mit anderen Ländern und Sie werden merken, das Sozialsystem und das, was wir hier im Ministerium tun, kann sich mit der Welt messen.

Das Interview führten Serdar Sahin und Cornelia Ritzer