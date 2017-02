Bozen, Innsbruck – Die Südtiroler hätten gerne das, was in Nordtirol immer noch mit mäßigen Beliebtheitswerten ausgestattet ist: ein Tempolimit. Der Grund, warum es Landeshauptmann Arno Kompatscher und sein Umweltlandesrat Richard Theiner einführen wollen, ist derselbe wie in Nordtirol, die schlechte Luft. Die Grenzwertüberschreitungen bei Stickoxid in Brixen seien mit jenen in Vomp zu vergleichen, erklärt Georg Pichler von der Landesumweltagentur in Südtirol.

Kompatscher schweben 90 km/h auf der Brenner­autobahn bei Brixen, Bozen und im Südtiroler Unterland vor. Bis Bozen sind aufgrund der vielen Kurven bis dato 110 km/h erlaubt. Ab Bozen sind jetzt 130 km/h vorgesehen, entlang von Dörfern sollen es 100 werden. Während die Tiroler Landesregierung drei Jahre gebraucht hat, um Tempo 100 einzuführen, kann es der Südtiroler Landesregierung nicht schnell genug gehen. Rom lasse sich schon zu lange Zeit, sagt Pichler. Für überregionale Maßnahmen entlang der Autobahn ist in Italien das Verkehrsministerium in Rom zuständig. Die Provinz Bozen kann aus Umweltschutzgründen keine Tempolimits auf der Autobahn verordnen. Die Zuständigkeit für den Umweltschutz musste Südtirol an Rom abgeben. „Wenn man die Luftqualität entlang der Brennerroute nachhaltig verbessern will, dann braucht es Maßnahmen, welche die Brennerautobahn betreffen. Aber dafür sind uns leider die Hände gebunden, denn für die A22 ist ausschließlich der Staat zuständig“, erklärt Südtirols Umweltlandesrat Theiner. Die Landesregierung habe bereits mehrere Schreiben an Italiens Verkehrsminister Graziano Delrio geschickt. Südtirol orte keinen großen Willen in Rom, meint Pichler. An der Landesregierung liege es nicht. Sie wolle die Geschwindigkeitsbeschränkungen so rasch wie möglich durchsetzen.

Kompatscher lanciert ein EU-Pilotprojekt, das Südtirol mit dem Trentino umsetzt. Zwischen Bozen und Rovereto soll eine dynamische Geschwindigkeitsanlage installiert werden. „Wie früher in Nordtirol“, erzählt Pichler. Bei Stau oder bei dicker Luft werden demnach die Autofahrer auf der Autobahn eingebremst. Das würde auch viele Tiroler auf ihrem Weg an den Gardasee treffen. „Statt 130 soll dann 100 oder auch nur 90 gefahren werden, je nachdem wie stark die Luft und die Straße belastet ist.“

Für Pichler ist klar, dass geringe Geschwindigkeit geringeren Schadstoffausstoß bedeutet. „Das ist eine Milchmädchenrechnung.“ Dennoch gebe es auch in Südtirol Widerstände seitens der Wirtschaftskammer und natürlich seien die Autobahnbetreiber dagegen. Widerstand ist letzte Woche auch in Nordtirol aufgeflackert. Die Adler Runde, in der rund 40 Unternehmer sitzen, verlangte von LH Günther Platter, Tempo 100 wieder abzuschaffen.

Die Konzession der Brenner­autobahn muss die Südtiroler Landesregierung bald wieder ausschreiben. Zurzeit ist sie halb in öffentlichen Händen, halb in privaten. Wenn, dann solle sich das Pendel Richtung öffentliche Hand verschieben, heißt es seitens der Landesregierung. Auch um Tempolimits leichter einführen zu können.

Darüber hinaus setzen die Südtiroler auf eine Ökologisierung der Maut. Bis dato ist die Maut auf der Brenner­autobahn für Lkw billiger als in Nordtirol. Eine Euro-Vignette solle bestenfalls Schadstoffausstoß, Gewicht und Lärmbelastung miteinkalkulieren. So wie in Nord- setzt man auch in Südtirol darauf, dass eine höhere Maut die Schiene attraktiver macht und mitfinanzieren könnte. „Derzeit ist die Straße noch viel billiger. Die Lkw fahren deshalb am Brenner von der Rollenden Landstraße ab und benützen die Autobahn.“ (aheu)