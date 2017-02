Innsbruck – Es ist offensichtlich Sand im Getriebe in den einst guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Tirol und Bayern bzw. Deutschland. Zu oft hat Bayern in den vergangenen Monaten die Tiroler Verkehrspolitik torpediert. Obwohl es mehrere Treffen mit bayerischen Spitzenpolitikern gegeben hat, will er jetzt offensichtlich nicht länger gute Miene zum bösen Spiel machen. Für Platter bedingt die geografische Nähe zahlreiche Verflechtungen und eine enge, freundschaftliche Beziehung über Grenzen hinweg. Aber gerade in jüngster Zeit habe er „manchmal den Eindruck, dass die Zusammenarbeit nicht immer nach dem Grundsatz von Partnern auf Augenhöhe, sondern nach dem Motto ‚kleiner Bruder – großer Bruder‘ funktioniert“. Dabei werde außer Acht gelassen wird, dass beide Seiten von einer guten Zusammenarbeit profitieren.

Was die viel diskutierten deutschen Mautpläne anbelangt, so hat Platter grundsätzlich Verständnis für die Absicht, für die Autobahnbenützung eine Gebühr einzuheben. „Schließlich ist das in Österreich schon lange der Fall.“ Kritik übt der Landeshauptmann an der einseitigen Rückvergütung für deutsche Autofahrer. „Allerdings muss ein solches Modell auf dem Boden des europäischen Rechts stehen und der Gleichheitsgrundsatz gewahrt bleiben.“ Überhaupt fordert Platter in Verkehrsfragen eine intensive Kooperation, weil der internationale Güterverkehr und dessen Auswirkungen nicht an nationalen Grenzen Halt machen würden.

Für ihn ist es deshalb nicht angebracht, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation, wie etwa das sektorale Fahrverbot, zu bekämpfen und gleichzeitig beim Ausbau der Bahninfrastruktur auf der Bremse zu stehen. „Deutschland ist aufgefordert, tragfähige und zukunftsorientierte Lösungen für die Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel zu schaffen.“ Platter erwarte sich gegenseitiges Verständnis für die Situation des anderen und entsprechende Handlungen, selbst wenn die Interessen nicht immer vollkommen übereinstimmen würden. Apropos Bayern: Wegen der Grenzkontrollen haben Platter und der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer im Vorjahr Verbesserungen im Verkehrsfluss vereinbart, trotzdem beträgt der Rückstau an den Reisewochenenden bis zu 15 Kilometer. Eineinhalb Stunden standen die Autofahrer am vorigen Samstag im Stau. Heute drohen ähnlich lange Wartezeiten . (pn)