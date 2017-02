Denkbar knapp konnte sich Freitagabend in Hall der bisherige SPÖ-Nationalrat aus dem Wahlkreis Innsbruck-Land/Schwaz Max Unterrainer als Spitzenkandidat für die kommende Nationalratswahl durchsetzen. In einer Stichwahl behielt er mit 78 zu 72 Stimmen gegenüber dem Gewerkschafter Bernhard Höfler die Oberhand. Der Landtagsabgeordnete und Bürgermeister von Kaltenbach, Klaus Gasteiger, hatte es zuvor nicht in die engere Wahl geschafft. Angesichts der SPÖ-Mitgliederzahlen in den beiden Bezirken wäre das auch eine Überraschung gewesen. Gewählt wurde außerdem die Landtagsliste der SPÖ im größten Tiroler Bezirk. Sie wird vom Bezirksparteiobmann und Sellrainer Bürgermeister Georg Dornauer angeführt.

Unterstützung für die in Finanznöten steckenden Gemeinden fordert FP-Chef Markus Abwerzger. „Die schwarz-grüne Landesregierung muss sich mit ihrem Budget nicht brüsten. Auf der einen Seite beweihräuchern sie sich selbst damit, die schwarze Null zu halten, und auf der anderen Seite versinken die Gemeinden in ihren Ausgaben, die vielfach nicht hausgemacht sind.“ Es dürften keine weiteren Kosten auf die Gemeinden umgelegt werden.

Am Montag ist der grüne Klubchef Gebi Mair vorgeprescht, dass es in Tirol eine landeseinheitliche Mietzinsbeihilfe geben soll. Die SPÖ erinnerte daraufhin die Grünen, dass sie seit 2013 Koalitionspartner der ÖVP in der Regierung sind und diese Forderung ja umsetzen könnten. Zuständig dafür ist Wohnbau- und Gemeindereferent LR Johannes Tratter (VP). Mair kündigte an, dass die Mietzinsbeihilfe in der Regierungssitzung am Dienstag thematisiert werde. Gleichzeitig forderte er die SPÖ-Bürgermeister im Gemeindeverband auf, dort den Widerstand ihrer VP-Kollegen aufzubrechen. (pn)