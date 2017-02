Von Prof. Peter Filzmaier

Der ländliche Raum stirbt nicht aus, doch enthalten solche Befürchtungen einen wahren Kern. Für Tirol wird das dritthöchste Bevölkerungswachstum aller neun Bundesländer prognostiziert. In einzelnen Bezirken – etwa Landeck und Lienz – gibt es jedoch auf Gemeindeebene immer weniger Einwohner. Hinzu kommt, dass sich bis 2050 die Zahl der über 60-Jährigen nahezu verdoppeln wird. Vor allem kleinere Orte brauchen also mehr junge Menschen.

Ist es daher eine politische Aufgabe, Gemeinden in Tirol zu stärken? Ja. Ein ländlicher Raum, der schrumpft und altert, ist teuer. Das kostet viel Steuergeld. Es muss die Infrastruktur – Gebäude, Straßen und öffentlicher Verkehr genauso wie Internetverbindungen – für eine kleiner werdende Bevölkerung erhalten werden.

Können aber in Tirol speziell Gemeinden jenseits touristischer Hochburgen wirtschaftlich überleben? Ja. Ein Gleichgewicht verschiedener Altersgruppen in der ländlichen Bevölkerung plus die Unterstützung der regionalen Wirtschaft macht Wachstum möglich. Das Hauptaugenmerk muss auf Kleinunternehmen gelegt werden. Knapp 90 Prozent der tirolerischen Betriebe beschäftigen weniger als zehn Mitarbeiter. Ihre An- statt Absiedelung ist zu fördern.

Kann man nicht Abwanderungen in die Städte gut finden und das Tiroler Land sich selbst überlassen? Nein. Die Politik hat sich überall um die dort lebenden Menschen zu kümmern. Zudem wäre es gegen die öffentliche Meinung. Nach den Daten der Österreichischen Gemeindestudie 2015 des Instituts für Strategieanalysen (ISA) empfinden im ländlichen Raum über 90 Prozent eine hohe Lebensqualität. Die Chancen zur Mitbestimmung werden in Gemeinden bis zu sechsmal höher eingeschätzt als im Bund.

Sind wir zu zentralistisch? Ja. Es ist bloß halbrichtig, dass unser Föderalismus so stark ist. Im Vergleich zu Ländern von den USA bis zur Schweiz konzentrieren wir viel Macht auf ein paar Quadratkilometer Regierungsviertel in Wien. Das schweizerische Modell sieht vor, dass bis zum Beweis des Gegenteils politisch alles auf der Gemeindeebene zu regeln ist.

Ist also jede Gemeinde in Tirol eine Insel der Seligen und macht sowieso alles am besten? Nein. Natürlich darf kein „Fleckerlteppich“ entstehen, auf dem einzelne Orte isoliert voneinander herumdoktern, wie man sich am bes­ten entwickelt. Nötig sind Gemeindekooperationen, um gemeinsam Leistungen von der Kinderbetreuung bis zur Pflege zu sichern. Die Bundesregierung kann und soll dabei die Rolle eines Förderers und Koordinators einnehmen.