Innsbruck – Der Bericht des Landesrechnungshofs (LRH) über die tatsächlichen Schulden in den Gemeinden anhand von Axams, Birgitz, Götzens und Grinzens wirbelte in der Vorwoche mächtig Staub auf. Schließlich verwies der LRH auch auf die ausgelagerten Schulden bzw. die Darlehen bei den Gemeindeverbänden, die den Verschuldungsgrad deutlich erhöhten.

Apropos Axams: In den Berichten zu den Tiroler Gemeinden hat der Landesrechnungshof schon mehrmals auf das Problem der vielen Überstunden bzw. nicht verbrauchten Urlaubstage von Gemeindebediensteten aufmerksam gemacht. Daraus entstehen den Kommunen nämlich finanzielle Nachteile. Unter dem ehemaligen Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Rudolf Nagl (VP) dürfte es zu einem tirolweit wohl einzigartigen Fall von Überstunden gekommen sein, wie der LRH jetzt in seinem Bericht aufdeckt. Nagl kandidierte im Vorjahr nicht mehr als Bürgermeister.

Angefangen hat alles im Jahr 2000: Von diesem Zeitpunkt an übte der seit Juni 2016 freigestellte ehemalige Amtsleiter als Chef der Bauabteilung noch eine zweite leitende Funktion aus. „Sondervertragliche Regelungen (z. B. Abgeltung aller Mehrleistungen trotz Gewährung einer Leistungs-/Verwendungszulage) bestanden nur mündlich, schriftlich wurden die diesbezüglichen Sonderregelungen nicht festgehalten“, heißt es in dem LRH-Bericht. Bis 2015 häufte er deshalb hohe Urlaubs- und Arbeitszeitguthaben an.

Im August 2015 betrug der Resturlaub des Amts- und Bauamtsleiters 2021,50 Stunden sowie das Arbeitszeitguthaben 5844,33 Stunden. Dies entsprach laut Rechnungshof einer Arbeitsleistung von mehr als vier Jahren. Die Gemeinde suchte daraufhin eine Lösung. Man gewährte dem Amtsleiter neben der Verwendungszulage als Sondervergütung die Auszahlung der zeitlichen Mehrleistungen. Zum anderen ist er seit 1. Juli 2016 vom Dienst freigestellt, um die restlichen Urlaubs- und Zeitguthaben bis zu seiner Pensionierung im Februar 2019 verbrauchen zu können. Resümee des Rechnungshofs: Durch die dargestellte Lösung „beschäftigt“ die Gemeinde Axams bis dahin zwei Amtsleiter.

Auch der Leiter des Recyclinghofes kam wenige Monate vor seinem Pensionsantritt auf ein beträchtliches Urlaubs- und Zeitguthaben von 1223 Stunden. Diesen Fall musste der Gemeinderat ebenfalls klären. Der LRH empfiehlt Axams deshalb, ein Personalcontrolling zur Überwachung der Zeitguthaben der Bediensteten einzuführen. Die neue Gemeindeführung hat diesem Vorschlag mit der Einführung eines Arbeitszeit­erfassungssystems bereits entsprochen. (pn)