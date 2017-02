Wien – Die Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz ist zu Ende. Unterstützt wurden die heimischen Athleten dabei unter anderem auch von Nationalrats­präsidentin Doris Bures (SPÖ) und dem Zweiten NR-Präsidenten Karlheinz Kopf (ÖVP). Bezahlt wurden die Ausflüge der beiden Politiker in den Schweizer Nobel­skiort jeweils vom Hohen Haus.

Doch in welcher Funktion waren die beiden Spitzenparlamentarier bei der Ski-WM? Laut offizieller Auskunft des Parlaments war Doris Bures in der Vorwoche – von Freitag bis Sonntag – in ihrer Repräsentationsfunktion als Parlamentspräsidentin in St. Moritz, und zwar in Begleitung von Sportminister Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Kopfs Ausflug wurde über den internationalen Dienst des Parlaments abgerechnet. Laut Auskunft des Parlaments war es eine offizielle und damit bewilligte Dienstreise. Und warum wurde die Reise über den internationalen Dienst abgerechnet? Weil Kopf in St. Moritz unter anderem den Tiroler LH Günther Platter und Adrian Hasler, Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein, zu einer Unterredung getroffen hat. Kopf war vom 10. bis zum 12. Februar in St. Moritz. (misp)