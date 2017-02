Innsbruck – Schlechte Nachrichten für Autofahrer, die es mit dem seit 20. November 2014 geltenden Lufthunderter auf der Inntalautobahn im Unterland und zwischen Imst und Landeck nicht immer so genau nehmen. Zusätzlich zu den bereits bestehenden vier Frontradarboxen möchte das Land jetzt drei weitere permanente Frontradaranlagen anschaffen. Damit erhöht sich die Zahl auf sieben. Mit den neuen Kontrolleinheiten soll die Einhaltung von Tempo 100 verbessert und die Wirksamkeit des Lufthunderters erhöht werden.

Neben dem Frontradargerät in Innsbruck-West wurden Ende 2012 drei weitere Frontradars mit Lenkererkennung wechselweise an drei Standorten in Tirol in Betrieb genommen. Der Wechsel der Kameras führte jedoch zu Störungen, weshalb im Vorjahr zwei Standorte nachgerüstet wurden. Nicht nur für die Luft hat Tempo 100 etwas gebracht, sondern das Land argumentiert außerdem mit der Verkehrssicherheit und mit weniger Lärm.

Bereits im Vorjahr wurde über den Kauf von drei weiteren Anlagen nachgedacht, heuer wird dieses Vorhaben schließlich in die Tat umgesetzt werden. Und die Anlagen sollen „permanent scharf“ sein. Die Anschaffungskosten werden mit rund 400.000 Euro beziffert. Wann die drei Frontradars mit Standorten in Kematen, Kundl und Stans genau aufgestellt werden, steht noch nicht fest.

Was allerdings schon vorliegt, ist eine Strafenstatistik für das Vorjahr. Die Temposünder auf den Autobahnen, Schell-, Bundes- und Gemeindestraßen spülten nicht weniger als 21 Millionen Euro in die öffentlichen Kassen. Mit rund sieben Millionen Euro entfällt der größte Brocken auf die Bundesstraßen.

Die höheren Strafen für Übertretungen des Lufthunderters machen rund ein Drittel der gesamten Bußgeldeinnahmen oder rund 6,3 Millionen Euro aus. Das Frontradar blitzte 1,7 Millionen Euro in die Kassen.

Deutlich verbessert hat sich übrigens die Zahlungsmoral der ausländischen Verkehrssünder. Wie berichtet, wurde im Juni 2014 die nationale Kontaktstelle für den elektronischen Datenaustausch mit den EU-Mitgliedstaaten im Wiener Innenministerium angesiedelt. 22 Länder nehmen an dieser grenzüberschreitenden Kooperation teil. Den Behörden werden weitgehend automatisch die ausländischen Zulassungsbesitzer zu den Radaranzeigen übermittelt. Rund 90 Prozent der Temposünder aus dem Ausland begleichen die Verwaltungsstrafen auch. Die Zahlungsmoral der Lenker aus den mittel- und osteuropäischen Ländern lässt allerdings zu wünschen übrig. (pn)