Von Wolfgang Otter

Wörgl – Ende März, so Bürgermeisterin Hedi Wechner, werde die Stadt Wörgl in einer Gemeinderatssitzung über die weitere Vorgangsweise in Sachen Inn-Hochwasserschutz beraten. Bis dahin dürfte sie aber noch viele Gespräche führen. Besonders im Landhaus Innsbruck, denn eines wurde beim Informationsabend im Tagungshaus am Montag immer wieder klargestellt: Wörgl kann keine 25 Millionen Euro in den Wasserverband hineinzahlen. Es braucht die tatkräftige monetäre Unterstützung des Landes Tirol.

Die Experten des Landes und des Planungsbüros DonauConsult waren bereits in den restlichen sieben Verbandsgemeinden Brixlegg, Rattenberg, Kramsach, Radfeld, Kundl, Breitenbach und Angath (dem Verband sollen außerdem ÖBB, Asfinag, Landesstraßen und Tiwag angehören), um das Projekt vorzustellen (die TT berichtete). Wörgl war die letzte Station. Die Bauwerke in der Stadt sind im Vergleich zu den notwendigen Retentionsflächen in Kundl, Radfeld, Kramsach und Angath weniger aufwändig. Wörgl erhält im Westen einen 1,6 Kilometer langen Schutzdamm am Inn, außerdem sind Maßnahmen im Mündungsbereich des Wörgler Baches sowie der Brixentaler Ache notwendig. Wie berichtet, ist das bis zu 250 Mio. Euro teure Projekt erforderlich, da das Hochwasser nicht einfach abgeleitet werden darf und damit die unterliegenden Gemeinden ein Problem bekommen. Es darf nur genau so viel Wasser weitergeleitet werden, wie im Planungsraum Unteres Unterland ankommt. Daher die Retentionsflächen.

Es gab auch einen kurzen Rückblick auf die Vergangenheit, da Josef Schernthaner als Hochwasseropfer von 2005 beklagte, dass Wörgl im Gegensatz zu den innabwärts liegenden Gemeinden aus politischen Gründen noch keinen Damm erhalten habe. „Dass es jetzt immer heißt, wir sind die Nutznießer, ist ein Witz, weil wir als Letzte einen Damm bekommen. Dass wir die Stadt als Retentionsfläche dauerhaft zur Verfügung stellen, ist etwas viel verlangt“, meinte Schernthaner.

Laut Martin Rottler (Baubezirksamt Kufstein, Wasserwirtschaft) habe auch Wörgl nach 2005 einen Schutz erhalten, neueste Berechnungen zeigen aber, dass dieser bei einem 100-jährlichen Hochwasser nicht ausreiche, in den innabwärts gelegenen Gemeinden hingegen schon.

Die technische Seite des Projekts wurde kaum diskutiert, sie wurde an diesem Abend sogar gelobt, aber was die finanzielle Seite anbelangt, zeigte sich ganz klar: Es wird eng für die Stadt. Aufgrund des scharf hinterfragten Aufteilungsschlüssels, bei dem Nutzen und Nachteil (Grundstücke, die aus der gelben und roten Zone fallen, Innlänge und bereitgestellte Retentionsflächen) gegengerechnet werden, müsste Wörgl bekanntlich an die 50 Prozent des Verbandsanteils von bis zu 50 Mio. Euro übernehmen. (80 bis 85 Prozent der 250 Mio. Euro übernimmt der Bund). Dazu kommen in weiterer Folge auch die Erhaltungskosten, die auf 2 bis 2,5 Mio. Euro jährlich geschätzt werden. Aber auch hier übernimmt der Bund an die 70 Prozent.

Eines stellten die Experten an diesem Abend fest: „Es gibt keine Alternative zum Hochwasserschutz“, wie Markus Federspiel vom Land Tirol meinte. Die Fachleute warten nun auf die Rückantwort aus den Gemeinden, um die Detailplanung durchzuführen. Dazu hat das Land einen Beschlussvorschlag vorgelegt.

Breitenbach hat diesem bereits zugestimmt. Von dort kommt auch Kritik durch LA Bürgermeister Alois Margreiter am Vorgehen der Wörgler. Margreiter ortet eine Verzögerungstaktik. Der Beschluss hätte seiner Ansicht nach bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung gefasst werden können, wenn man den Infoabend früher angesetzt hätte. Zumindest könnte man in den nächsten Wochen eine Sondergemeinderatssitzung einberufen. BM Wechner wiederum will die Erklärung noch nicht unterschreiben, da sie einem „Blankoscheck“ gleichkomme. Weitergekommen ist man hingegen bei der Gründung des Wasserverbandes und der Zuordnung der vorgesehenen 26 Stimmanteile. Nach ersten Plänen soll Wörgl sechs Anteile davon erhalten.