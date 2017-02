Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Edith Margreiter, die Leiterin des Amtes für Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung im Innsbrucker Stadtmagistrat, kennt sie alle zur Genüge: Bundes-, Landes- und Gemeinderatswahlen. Seit dem Jahr 2006 hat sie bei Urnengängen in der Landeshauptstadt stets die Leitung der Hauptwahlbehörde inne. 2018 könnte ihr ein Super-Wahltag ins Haus stehen. Dann nämlich, wenn Land und Stadt – wie bereits via TT angekündigt – an einem gemeinsamen Tag wählen lassen würden. Möglich wäre dies am 15. oder 22. April 2018. Zu dieser Idee kann Margreiter aus heutiger Sicht nur eines sagen: „Mit der bestehenden gesetzlichen Lage ist es nicht möglich, beide Wahlen an einem Tag abzuhalten.“ Vielmehr bräuchte es dafür zuerst ein Zusammenlegungsgesetz. Alles andere hieße zwei verschiedene Wahlen mit parallelen Strukturen an einem Tag abwickeln zu müssen. Und das ist weniger rechtlich, sondern primär in der Praxis ein schieres Ding der Unmöglichkeit.

Aus mehreren Gründen, wie Margreiter aufzählt. Zum einen fußen sowohl die Wahl zum Tiroler Landtag als auch jene für den Innsbrucker Gemeinderat (und die Bürgermeisterdirektwahl) auf unterschiedlichen Wahlordnungen. So dürfen beispielsweise in der Stadt auch EU-Bürger mit Innsbrucker Wohnsitz wählen, landesweit sind jedoch nur österreichische Staatsbürger zugelassen. Folglich müssten zwei verschiedene Wählerverzeichnisse erstellt werden.

Das nächste Problem liegt in den Wahlsprengeln begraben. Derzeit ist das Gebiet der Landeshauptstadt wahltechnisch in 152 einzelne Sprengel samt eigenen Wahlkommissionen aufgeteilt. Jede davon setzt sich aus einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter, drei Beisitzern sowie drei Ersatzbeisitzern zusammen. Ergibt unterm Strich acht Personen. Werden die beiden Wahlen also nicht zuvor rechtlich zusammengelegt, müssten sich aus heutiger Sicht für eine gleichzeitige Wahl von Landtag und Gemeinderat in Summe 304 Sprengel mit 2432 (freiwilligen!) Kommissionsmitgliedern bilden. Wer weiß, dass die Rekrutierung dieser Mitglieder für Solo-Wahlgänge durch die hierfür berechtigten Parteien schon bisher ein mittelschweres Unterfangen war, weiß auch, dass dies fern jeglicher Realität ist.

Apropos Parteien: Für die Kommissionsbesetzung dürfen laut Wahlordnung die drei jeweils stimmenstärksten Fraktionen der letzten Wahl Personen nominieren. Hier taucht die nächste ungelöste Frage auf: Wer ist hierzu im Falle einer Doppelwahl überhaupt berechtigt? Für eine Landtagswahl wären dies aktuell ÖVP, Grüne und SPÖ, im Falle des Gemeinderates aber Für Innsbruck, ÖVP und Grüne.

Neben Kleinigkeiten wie doppelten Hausanschlägen zur Kundmachung von Wahl(berechtigten) stellt auch die Raumproblematik am Wahltag eine nicht zu vernachlässigende Hürde dar. Wähler dürften beispielsweise ihr Kreuz für Landtag und Gemeinderat/Bürgermeister nicht etwa in ein und derselben Wahlzelle machen. Nein. Jeder Sprengel müsste samt Wahlbehörde, Wahlzelle und -urne in getrennten Räumlichkeiten untergebracht werden. Das ginge noch im Falle von großen öffentlichen Gebäuden wie Schulen, sagt Margreiter – jedoch gebe es in Innsbruck Wahllokale, die hierfür einfach nicht genügend Platz bieten würden. Von einer durchgehenden Barrierefreiheit ganz zu schweigen.

Im Land rauchen jedenfalls bereits die Köpfe der Juristen, bestätigen die beiden Klub­obleute der Regierungsparteien, Jakob Wolf (ÖVP) und Gebi Mair (Grüne). All die aufgezählten rechtlichen und praktischen Hürden werden bestätigt. „Das war uns schon bewusst – jetzt prüfen wir, ob und wie es gehen könnte“, sagt etwa Wolf. Ziel sei es, noch vor der Sommerpause des Landtags ein entsprechendes Gesetz vorlegen zu können. Dem schließt sich Mair an. Ohnedies hätte man die Landtagswahlordnung adaptieren wollen, ein Reformvorschlag zum Innsbrucker Stadtrecht liegt ebenfalls bereits zur Beschlussfassung vor. Das neue Gesetz müsse aber wasserdicht sein. Wahlanfechtungen will man tunlichst verhindern. Dass aber ein gemeinsamer Wahltag im Sinne der Bürger sei, betonen beide. Ansonsten stünden im Frühjahr 2018 binnen weniger Wochen gleich drei Wahlgänge (inkl. BM-Stichwahl) an.

Wie es gehen kann, hat Oberösterreich vorgezeigt. Dort wurde im April 2015 das so genannte „Wahlzusammenlegungsgesetz“ für Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl beschlossen. Einfach abschreiben wird Tirol aber nicht können. In Oberösterreich werden die beiden Gebietskörperschaften auf jeweils sechs Jahre gewählt. In Tirol gilt dies nur für den Gemeinderat.

Wählt Innsbruck trotz allem Land- und Stadtführung gleichzeitig, so dürfte aber eines schon jetzt fix sein: Die Innsbrucker werden erst am Montag nach der Wahl wissen, wie die Gemeinderatswahl ausgegangen ist. „Davon kann man ausgehen“, sagt Margreiter. Zwei Auszählungen an einem Abend seien kaum zu bewältigen.