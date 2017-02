Von Denise Daum

Fulpmes – Im November vergangenen Jahres hat die Gemeinde Fulpmes – wohlgemerkt einstimmig – entschieden, ein Geschäftslokal mit knapp über 200 Quadratmetern Nutzfläche zu kaufen. 455.000 Euro wurden für die Einheit, in der früher eine Bank untergebracht war, fällig. Das entspricht einem Quadratmeterpreis von 2275 Euro. Bürgermeister Robert Denifl hat im selben Gebäude im Jahr 2011 rund 460 Quadratmeter für das Krippenmuseum erworben. Wie nun bekannt wurde, hat der Bürgermeister bei dem Privatkauf 913 Euro pro Quadratmeter bezahlt.

Darauf angesprochen, betont Vizebürgermeister Johann Deutschmann (Gemeinsam für Fulpmes), nicht gewusst zu haben, welchen Preis der Bürgermeister damals bezahlt hat. „Der Verkäufer hat uns das Messer angesetzt und gesagt, wenn wir es nicht nehmen, tut er ein Wettbüro rein. Ja, der Preis ist überteuert – aber wir wollten es unbedingt und billiger ging es nicht.“ Gleichzeitig erklärt Deutschmann, dass es für die Gemeinde absolut die richtige Entscheidung gewesen sei, den Kauf zu tätigen. „Ich bin trotzdem froh, dass wir es gekauft haben.“

Ähnlich schätzt Raimund Schmidt, Listenführer der Unabhängigen Dorfliste, die Situation ein. „Der Verkäufer hat uns schlicht und einfach erpresst. Unsere Fraktion hat die Augen zugedrückt und Ja gesagt, weil es politisch die richtige Entscheidung war, dass die Gemeinde diese Immobilie erwirbt.“ Aus kaufmännischer Sicht sei der Deal aber nicht intelligent gewesen. „Wir wollten halt keinesfalls ein Wettbüro dort haben“, erklärt Schmidt.

Bürgermeister Robert Denifl will den Preisvergleich so nicht gelten lassen. Die Räume, die er als Privatperson für das Krippenmuseum erworben hat, seien in einem viel schlechteren Zustand gewesen. Er habe dort einiges in die Sanierung investieren müssen. Den Gemeinderat habe er nicht über den Kaufpreis informiert, den er damals bezahlt hat. „Ich war bei dem Kauf für die Gemeinde auch nicht der Verhandlungsführer, sondern nur eine Stimme im Gemeinderat“, betont Denifl. Der Kauf sei gut gewesen für die Gemeinde. Man habe ohne große Sanierungskosten den Sozialsprengel dort unterbringen können.

Für den Verkäufer Manfred Rapp sind die Vorwürfe gegen ihn unhaltbar. Er verfüge über ein Schätzgutachten, wonach die Betriebseinheit 575.000 Euro wert gewesen sei. „Und ich hab’ es der Gemeinde um 455.000 Euro gegeben. Ein Geschenk. Wo ist das Abzocke?“, fragt Rapp. Zudem habe er keinesfalls irgendjemandem das Messer angesetzt. „Ganz im Gegenteil. Mir haben sie die Tür eingerannt, weil sie es unbedingt haben wollten.“ Schließlich habe er nachgegeben, weil auch er keine Freude mit einem Wettbüro gehabt hätte.

Der Preis, den der Bürgermeister damals – als Privatperson – bezahlt habe, gehe niemanden etwas an. Rapp verweist nur darauf, dass der Zustand der Räume ein schlechter gewesen sei.