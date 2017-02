Wien – FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache tritt für die Einrichtung einer eigenen EU-Arme ein und will Europa unabhängig von einer US-dominierten NATO machen. Die Zweifel von US-Präsident Donald Trump am Finanzierungswillen der NATO-Partner in Europa solle man als „Chance“ nutzen, die Mittel in eine EU-Armee zu stecken, sagte Strache im APA-Interview.

„Ich glaube, es würde Europa gut tun, zu sagen, warum müssen wir Teil der NATO sein. Machen wir doch eine europäische Verteidigungsarmee, schauen wir, dass wir selbst unsere Verteidigung sicherstellen.“ Der Ausstieg Europas aus der NATO und ein Ersetzen des Verteidigungsbündnisses durch eine EU-Armee wäre „mittelfristig der richtige Weg“, so Strache. „Die Alternative ist, unter amerikanischem geostrategischem Kommando, das welche Interessen auch immer hat, dort einzuzahlen und die US-Militärindustrie zu finanzieren.“

Verteidigungsprojekt EU-Armee mit Atomwaffen

Über den Weg einer eigenen EU-Armee könnte man vielleicht auch Staaten, die definitiv nie Teil der NATO werden wollen, zur Teilnahme an einem europäischen Verteidigungsprojekt bewegen, glaubt Strache. „Aber ich sage immer: Als Verteidigungsprojekt, nicht als Angriffsprojekt.“ Auch Österreich könnte sich an einer EU-Armee beteiligen, freilich nur unter Beibehaltung der Neutralität, meinte der FPÖ-Obmann. „Die Neutralität sollten wir nie aufgeben.“ Fix sei, dass Österreich sich nicht in eine Struktur begeben dürfe, die auch „Offensivkriege“ beinhaltet.

Auch Atomwaffen sollten nach Straches Ansicht Bestandteil einer EU-Armee sein: „Selbstverständlich ist das auch ein Teil der europäischen Verteidigungspolitik“, sagte der FPÖ-Chef mit Verweis auf bereits bestehende Atomwaffenarsenale wie jene Frankreichs. Gleichzeitig trete er grundsätzlich für eine atomwaffenfreie Welt ein.

Eine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik würde für Strache nicht im Widerspruch dazu stehen, dass die FPÖ und andere rechtspopulistische Parteien Europas nach weniger Zentralismus und mehr Nationalstaatlichkeit rufen. „Die EU hat als föderale Union Erfolg und Zukunft. Sie ist eine Wirtschaftsunion, und diese Wirtschaftsunion ist eine Friedensunion. Das heißt, wir haben diese zwei entscheidenden Aufgaben: die Wirtschaft zu regeln und die Verteidigung zu regeln. Das sind die zwei Säulen, alles andere ist subsidiär.“

Ausschreitungen in Frankreich wegen „Massenmigration“

Kritisch sieht der FPÖ-Parteiobmann die jüngsten Ausschreitungen in französischen oder schwedischen Städten - und vor allem den seiner Meinung nach geringen Widerhall dieser Ereignisse in den Medien. „Das findet mitten in Europa statt und zeigt, dass da Fehlentwicklungen passiert sind.“ Die Ursachen für diese „massiven Fehlentwicklungen“ sieht er in der „völlig ungelenkten Massenmigration“ und einer „verfehlten Integrationspolitik“. Er habe vor solchen „Entwicklungen, die uns bürgerkriegsähnliche Szenarien bescheren können“, gewarnt. Ob die Vorfälle die Chancen von Front National-Chefin Marine Le Pen bei der französischen Präsidentschaftwahl heben werden, wollte Strache nicht beurteilen. Dass Le Pen in Umfragen vorne liegt, heiße nicht, dass sie die Stichwahl auch gewinnen wird. Es werde vom zweiten Stichwahl-Kandidaten abhängen, ob Le Pen am Ende „dieses politische Wunder“ schaffen kann, so Strache.

Der enge Kontakt der FPÖ zu den europäischen Rechtsparteien oder zur Putin-Partei „Einiges Russland“ schade seiner Partei in der öffentlichen Wahrnehmung nicht, findet Strache. „Im Gegenteil“ sei es wichtig, dass man den Dialog sucht - „gleich ob in Russland, in den USA, in Serbien, in der EU, in Israel oder sonst wo“. Sorgen, vor den Karren Russlands gespannt zu werden, hat Strache keine.

Direkte Demokratie und Wirtschaftsprogramm

Die FPÖ will im Fall einer Regierungsbeteiligung stärker auf direkte Demokratie setzen. Die FPÖ-Forderung nach einem Ausbau direktdemokratischer Elemente soll deshalb beim kommenden Parteitag in Klagenfurt am 4. März durch einen entsprechenden Leitantrag untermauert werden.

Der Leitantrag beim Parteitag am 4. März hat das bekannte FPÖ-Modell für einen Ausbau der direktdemokratischen Instrumente nach Schweizer Vorbild zum Inhalt. Dieses sieht vor, dass auf Volksbegehren, die von einer gewissen Anzahl an Personen unterstützt werden, zwingend eine Volksbefragung folgen muss und deren Ergebnis dann bindend ist.

Daneben gibt es weitere Punkte, die bei einer allfälligen FPÖ-Regierungsbeteiligung oberste Priorität haben. Strache verwies etwa auf das FPÖ-“Wirtschafts- und Arbeitsmarktoffensivprogramm 2017“. Dieses wird gerade ausgearbeitet und soll „in den kommenden Wochen“ vorgestellt werden. Zentraler Punkt ist dabei laut Strache ein Bekenntnis zur „Leistungsorientierung“, denn nur Leistung ermögliche Wachstum und Weiterentwicklung.

Kritik an SPÖ und ÖVP

Ob die freiheitlichen Forderungen eher mit der SPÖ oder der ÖVP umzusetzen sind, darauf wollte sich Strache nicht einlassen. Die FPÖ halte seit vielen Jahren die Themenführerschaft in verschiedenen Bereichen, betonte Strache. Dass sich SPÖ und ÖVP bei Migration und Integration zuletzt den freiheitlichen Positionen angenähert haben, hält der Parteiobmann nur für Lippenbekenntnisse. „Es freut einen einerseits, weil es eine Genugtuung ist, auf der anderen Seite erkennt man das Spiel und ist verstimmt. Weil es Schaumschlägerei ist, weil es teilweise Marketingluftblasen sind und weil es teilweise Show ist, die nicht ernst gemeint ist.“ SPÖ und ÖVP würden zwar „so tun, als würde man jetzt unsere Inhalte als richtig erkennen, setzen sie aber nicht um.“

Strache erwartet die nächste Nationalratswahl entweder im Herbst 2017 oder im Frühjahr 2018. Seine Partei trete jedenfalls an, um „so stark wie möglich und nach Möglichkeit erste Kraft zu werden“. Für seine Wiederwahl am Parteitag strebt Strache eine möglichst große Mehrheit an. Keine Änderungen soll es unter seinen Stellvertretern geben. „Never change a winning team.“

Sanft gab sich der FPÖ-Chef indes in Richtung Medien, die von verschiedenen FPÖ-Politikern immer wieder gescholten werden. „Ich habe keine Abneigung gegenüber Medien“, so Strache. Und es müsse auch keine Journalist Angst haben, dass die FPÖ im Falle einer Regierungsbeteiligung in den Redaktionsstuben aufräumen werde. Er sei aber froh, dass heute neben den herkömmlichen Medien auch alternative Medien existieren. „Es ist gut, dass es diese Pluralität gibt.“ Wünschen würde er sich „mehr unterschiedliche Positionen“ bei den klassischen Medien. Gegenüber diesen bestehe von manchen „Unbehagen“, und dies führe zu „übertriebenen Begrifflichkeiten wie Lügenpresse“, so Strache. (TT.com/APA)