Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Tirols Privatzimmervermieter schlagen Alarm. „Bei uns brennt nicht nur der Hut, sondern das ganze Haus“, sagt Theresia Rainer, Obfrau des Tiroler Privatvermieterverbandes. Grund für den Ärger ist das Tiroler Privatzimmervermietungsgesetz aus dem Jahr 1959, das es Vermietern heute schwer mache, als häusliche Nebenbeschäftigung Zimmer zu vermieten. Denn laut Gesetz darf die Anzahl der Betten von Privatvermietern zehn nicht überschreiten. Tut sie das doch, fällt die Vermietung unter die Gewerbeordnung. Und damit verbunden sind strengere Auflagen für den Gästebetrieb.

Wenn beispielsweise ein Privatvermieter bereits acht Personen einquartiert hat, dann muss er die Anfrage einer vierköpfigen Familie ablehnen, will er nicht gegen das Gesetz verstoßen. Dieser Umstand und die Tatsache, dass sich in den vergangenen Monaten eine wahre Flut von anonymen Anzeigen über Privatvermieter mit mehr als zehn Betten ergossen hat, habe viele dazu gebracht, ihren Nebenerwerb einzustellen, sagt Theresia Rainer. Sie fordert daher eine Anpassung der gesetzlichen Regelungen. Denn aufgrund des Aufwandes sei die Zimmervermietung mit maximal zehn Betten neben einem Hauptberuf kaum noch rentabel. „Viele haben schon aufgegeben. Wenn es so weitergeht, dann ist eine jahrzehntelang funktionierende Struktur zerstört“, warnt Rainer und verweist auf Kärnten. Dort sei die Privatvermietung bereits am Boden und müsse nun mit Budgetmitteln des Landes mühsam neu aufgebaut werden.

Schützenhilfe bekommen die Privatvermieter vom Tiroler FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser, der gemeinsam mit Abgeordneten der Grünen sowie dem Team Stronach einen Entschließungsantrag im Tourismusausschuss des Nationalrates eingebracht hat. Darin werden unter anderem eine Erhöhung der erlaubten Anzahl der Gästebetten in Privatzimmern und Ferienwohnungen sowie neue und zeitgemäße Regeln für Privatvermieter gefordert – etwa was die Service- und Zusatzleistungen betrifft. Nach aktuellem Recht darf ein Privatvermieter nämlich keinen Zimmerservice anbieten, nur bestimmte Getränke ausschenken und streng genommen nur durch einen einfachen Hinweis öffentlich auf die Zimmervermietung hinweisen, kritisiert Hauser. Von der Bewerbung im Internet beispielsweise ist in dem aus 1959 stammenden Gesetz naturgemäß noch nicht die Rede. „Diese Vorschriften müssen dringend der heutigen Zeit angepasst werden“, fordert NR Hauser. Konkreter – was die Anzahl der maximal erlaubten Betten betrifft – ist die Tiroler FPÖ in jenem Antrag, den sie im März im Landtag einbringen wird. Darin fordert sie, die Bettenhöchstgrenze von zehn auf 15 anzuheben.

Für Privatvermieter-Obfrau Theresia Rainer ist die Anhebung eine mögliche Variante, die Umsetzung der im Herbst von der Politik bereits einmal andiskutierten „Gewerbeordnung light für Privatvermieter“ aber sogar die bessere. Diese könnte für Vermieter mit zehn bis 30 Betten gelten. „Sie hätte den Vorteil, dass man sich selber pensionsversichern und Mitarbeiter anstellen kann, ohne aber dass man die vielen strengen Gewerbeauflagen erfüllen muss“, erklärt Rainer.