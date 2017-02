Innsbruck, Brüssel – Noch liegen keine detaillierten Angaben über die zur Verringerung der Luftverschmutzung bereitgestellten EU-Mittel vor. Aber die Prüfer des Europäischen Rechnungshofs haben bereits Ausgaben in Höhe von zwei Milliarden Euro ermittelt, die sich dem Oberbegriff „Luftqualität“ zuordnen lassen. Wie wirksam sie zur Verbesserung der Luftqualität eingesetzt werden, wird deshalb vertiefend überprüft. Schon jetzt weisen die unabhängigen EU-Kontrolleure jedoch darauf hin, dass aufgrund bisheriger Daten viele europäische Städte trotzdem mit verschmutzter Luft zu kämpfen haben. Zuletzt erklärte Umweltkommissar Karmenu Vella, dass sich die EU-Volkswirtschaft 50 Mrd. Euro an Gesundheitskosten und direkten Umweltausgaben ersparen könnte, wenn die Umweltgesetze sachgemäß umgesetzt würden.

Hier will der EU-Rechnungshof einhaken. Weil die Luftverschmutzung erhebliche wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen hat, die von erhöhten Gesundheitskosten über ein Sinken der Produktivität bis hin zu Schäden an Vegetation und Ökosystemen reichen, wie es in einer Mitteilung heißt. Tirol steht dabei ebenfalls auf dem Prüfstand. Schließlich wird der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid von 40 Milligramm pro Kubikmeter regelmäßig überschritten. Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) begrüßt deshalb „die gründliche Prüfung der Wirksamkeit von politischen Maßnahmen, ganz besonders natürlich in diesem für Tirol wichtigen Thema der guten Luft“.

Sie traut sich allerdings bereits zwei Befunde zu pro­g- nostizieren: „Wir sind in Tirol mit zahlreichen wirksamen Maßnahmen sehr gut am Weg. Aber es gibt immer noch mehr zu tun. Auf diesbezügliche Vorschläge des EU-Rechnungshofs bin ich gespannt.“ Die Umweltreferentin hebt den Lufthunderter im Unterinntal hervor, die Verschärfung der Kontrollen auf der Inntalautobahn mit drei weiteren Standorten für Frontradaranlagen sowie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs mit der Tarifreform. Die konsequente Kon­trolle der Schadstoffgrenzwerte für Heizungen oder die Unterstützung von Energiewende- und Klimaschutzprojekten in den Gemeinden erwähnt sie ebenfalls.

Den größten Spielraum sieht Felipe aber bei der Abschaffung des steuerlichen Dieselprivilegs. „Das ist die größte nationale Baustelle bei der Luftgüte.“ Jährlich beträgt die steuerliche Begünstigung von Diesel gegenüber Benzin rund 640 Millionen Euro. Der Anteil von Diesel- bzw. Benzin-Autos hat sich in den vergangenen 17 Jahren gedreht. Zwei Drittel der Autos fahren heute mit Diesel-Kraftstoff. (pn)