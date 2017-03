Innsbruck – Seit Monaten gibt es intensive Gespräche zwischen dem Land Tirol und den Verantwortlichen der Bezirksspitäler. Schließlich steigen die Krankenhausdefizite kontinuierlich an. 9,7 Millionen Euro betrug das Defizit der sechs Spitäler im Jahr 2015, im Vorjahr dürfte es noch wesentlich höher gewesen sein. Dazu kommt noch das Minus der vier Spitäler der tirol kliniken mit dem Flaggschiff der Innsbrucker Klinik von 41,6 Mio. Euro. 2016 wird es wegen des Ärztepakets deutlich ansteigen. An die 60 Millionen Euro werden erwartet, das Minus der zehn Krankenanstalten in Tirol wird wohl auf rund 75 Millionen Euro anwachsen.

Gleichzeitig fordern die Spitalsverbände in Reutte, Kufstein, St. Johann und Lienz eine Gleichbehandlung mit den Landesspitälern und damit mehr Geld. Erstmals wurde mit dem Land offen über eine Spitalsholding mit der Landeskrankenhausgesellschaft tirol kliniken gesprochen. Doch die ist jetzt offenbar vom Tisch. Wie Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) in einer Antwort auf eine Landtagsanfrage der Liste Fritz mitteilt, wird derzeit für ein Konzept einer Landesholding kein Anlass gesehen. Es existiere auch keines.

Auch die Spitalsverbände Kufstein und St. Johann haben sich in einer Sitzung im Gemeindeverband dagegen ausgesprochen. Die finanziellen Sorgenfalten werden aber nicht kleiner: Seit 2008 haben alle zehn Spitäler insgesamt einen Abgang von 218,3 Mio. Euro angehäuft. Die Abrechnung für 2016 liegt noch nicht vor, für heuer rechnet man allein mit 124 Mio. Euro. (pn) Mehr auf den Seiten 2, 4