Innsbruck – Unterschiedliche Reaktionen löste gestern die Ankündigung von Verkehrs- und Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) für flächendeckend Tempo 30 in Ortsgebieten aus. Auf 30 Seiten haben die Verkehrsexperten des Landes laut Felipe alle guten Argumente und konkreten Schritte gesammelt, die Tempo 30 begründen. Felipe möchte den Weg des Dialogs gehen. „Ob und wie viel dieser Sicherheitszonen mit Tempo 30 eingeführt werden, dafür gibt es klare Voraussetzungen. Zu prüfen, ob die erfüllt sind, liegt an den Gemeinden.“ Aber sie, so Felipe, wolle, dass die Umsetzung dieser ihrer Ansicht nach an vielen Stellen sinnvollen Maßnahme nicht an mangelndem Wissen und an bürokratischen Hürden scheitert.

Mehr Sicherheit und weniger Lärm sind für die Verkehrsreferentin Hauptargumente für 30 im Ortsgebiet. Der Chef der Verkehrsplanung, Ekkehard Allinger-Csollich, weist außerdem daraufhin, dass sich 60 Prozent der Verkehrsteilnehmer nicht an Tempo 50 halten würden. „Der Anhalteweg bei Tempo 30 beträgt bei einer Reaktionszeit von einer Sekunde knapp 14 Meter, bei Tempo 50 fast 40 Meter.“ Niedrigeres Tempo im Ortsgebiet entlaste zudem die Anrainer, es mache die Straßen sicherer und sei gut für saubere Luft.

Die Lienzer Bürgermeisterin und SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik bestätigt, dass es in Lienz viele Anträge „von Bürgern für Tempo 30 gibt“. In der Stadt sei dies ein großer Wunsch, der aus der Bevölkerung komme. Generell gilt im Ortsgebiet Tempo 50, doch vielerorts bereits 40 bzw. 30 km/h. Aufgrund der Gemeindeautonomie beurteilt Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (VP) die Offensive des Landes mit der Info-Broschüre zurückhaltend. „Die Akteure vor Ort wissen am besten, was für ihre Gemeinde gut ist.“ Auch wenn am Freitag der Welttag des Hörens gewesen sei, „wir in den Gemeinden hören sehr wohl und sehr gut auf die Wünsche unserer Gemeindebürger“.

Ähnlich argumentiert ÖVP-Verkehrssprecher LA Alois Margreiter. „Tempo 30 kann in vielen Gemeinden sinnvoll sein. Aber das muss der Gemeinderat selbst entscheiden.“ Eine generelle Beschränkung in den Ortsgebieten lehnt der ÖVP-Politiker ab. Detail am Rande: 39 Prozent aller Verkehrsunfälle, bei denen Fußgänger mit Tempo 50 angefahren werden, enden tödlich, bei 30 km/h sind es acht Prozent. (pn)