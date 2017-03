Exklusiv

Sonja Hammerschmid: „Anreiz für Lehrer, mobiler zu sein“

Wie SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid dem Pädagogenmangel beikommen will, was die Autonomie für Kleinschulen bedeutet. Und was die ersten „Übergangsklassen“ für Flüchtlinge gebracht haben.