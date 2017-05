Von Matthias Reichle

Schönwies – Die Neuverpachtung von zwei Jagden in Schönwies sorgte in den letzten Wochen nicht nur für eine emotionale Debatte im Gemeinderat, sondern war auch Gesprächsthema in Jägerkreisen. Das Dorfparlament vergab die beiden Reviere, die zur Gemeindegutsagrargemeinschaft Larsen-Larsenbergalpe gehören, nämlich nicht an den Bestbieter mit einem Zins von 23.700 Euro pro Jahr, sondern an einen Schönwieser Jagdverein, der sich für eben diesen Zweck gegründet hatte. Sein Gebot war jedoch mit 13.000 Euro das zweitniedrigste. Durch die Finger sahen auch der langjährige Pächter, der Zammer Unternehmer Erwin Bouvier, der das Gebiet 36 Jahre betreut hatte, und ein weiterer Schönwieser Bieter (15.500 Euro).

„Freunderlwirtschaft“ kritisierten die einen, während die anderen feierten, dass nun wieder mehr Schönwieser auf die Jagd gehen könnten.

Unter anderem reichte Gemeinderat Peter Raggl von der Liste „Für Schönwies“ Beschwerde ein. Sowohl die Gemeindeaufsicht der Bezirkshauptmannschaft als auch die Agrarbehörde des Landes haben nun darauf reagiert. Beide sehen sich nicht befugt, Beschlüsse zu ändern.

Die Gemeindeaufsicht habe keine Eingriffsmöglichkeiten in die Entscheidung, heißt es in dem Antwortschreiben. Die Beschlüsse seien formell korrekt, es gab keine Befangenheit. „Kritisiert wird aber, dass die Gemeinde bei Investitionen um öffentliche Unterstützung ansucht und gleichzeitig auf Mittel verzichtet.“ Es wird deshalb auch die Förderwürdigkeit der Gemeinde in Frage gestellt. Beim Jagdverein handle es sich darüber hinaus nicht unmittelbar um einen gemeinnützigen Verein.

Gemeinderat Raggl hatte Bouvier favorisiert und vorgerechnet, dass Schönwies in zehn Jahren 50.000 Euro entgehen würden.

Die Agrarbehörde antwortete ähnlich. Sie sei für Gemeinderatsbeschlüsse nicht zuständig und könne diese nicht aufheben, fasst Raggl zusammen. Auch in diesem Schreiben gab es kritische Anmerkungen. Für den Gemeinderat ist es ein Fall, der nicht geregelt ist und der auch über Schönwies hinaus Wirkung hat. Es gäbe keine Kontrolle, kritisiert er. Der Schönwieser Bürgermeister Willi Fink war gestern nicht erreichbar. Der Jagdverein hatte zuletzt in einer Kundmachung Interessenten von Abschüssen aufgefordert, sich zu melden.