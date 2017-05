Von Matthias Sauermann

Washington – Seit Wochen streiten sich die Republikaner bereits um ein neues Gesetz, das den „Affordable Care Act“, also das Gesetz für eine leistbare Gesundheitsversorgung von Barack Obama ersetzen soll. Trotz eigener Mehrheit im Repräsentantenhaus scheiterten bisherige Entwürfe. Großteils am Widerstand der radikaleren Kreise innerhalb der republikanischen Partei. Jüngst rebellierten liberalere Kräfte – mit dem Argument, ein neuer Vorschlag würde Amerikaner mit Vorerkrankungen in Gefahr bringen, keine Krankenversicherung mehr zu bekommen.

Nun schlugen zwei kritische republikanische Abgeordnete eine Änderung vor – mit der eine Mehrheit im Repräsentantenhaus in greifbare Nähe rückt, berichten amerikanische Medien. Die vermeintliche Lösung: Der Staat schießt acht Milliarden Dollar zu, um Menschen mit Vorerkrankungen dabei zu helfen, am freien Markt eine Krankenversicherung zu erwerben.

„Das ist, als ob man einem Patienten mit Krebs im vierten Stadium Hustensaft verschreibt“, wettert der demokratische Mehrheitsführer Chuck Schumer. In ein ähnliches Horn bläst Andrew Gurman, Präsident der Amerikanischen Medizinischen Organisation (AMA): Die Änderungen würden „die Ecken schleifen, ohne das fundamentale Scheitern des Gesetzes zu beheben – dass Millionen von Amerikanern als direkter Konsequenz dieses Gesetzes ihre Krankenversicherung verlieren werden“.

„Obamacare“ als Hassobjekt für Republikaner

Als Barack Obama als eines seiner ersten großen Gesetzesvorhaben den „Affordable Care Act“ durchsetzte, schaffte er etwas, an dem viele Präsidenten vor ihm gescheitert waren: Das Gesundheitssystem der USA zu revolutionieren. Zuvor krankte das System daran, dass viele Millionen Amerikaner nicht krankenversichert waren – entweder weil sie es sich nicht leisten konnten, oder weil sie von Versicherungen abgelehnt wurden. Obama schuf mit seiner Reform einen Markt an leistbaren Polizzen, führte eine Versicherungspflicht ein und verbot es Versicherungsanstalten, Kunden wegen Vorerkrankungen abzulehnen. Als Resultat erhöhte sich die Zahl der Versicherten drastisch.

Für die Republikaner entwickelte sich die Reform schnell zum Hassobjekt. Sie nannten das Gesetz abwertend „Obamacare“ – der Präsident konterte damit, den Namen in den eigenen Sprachgebrauch zu übernehmen. Da der demokratische und erste afro-amerikanische Präsident unter Republikanern zunehmend unbeliebt wurde, entwickelte sich der Name „Obamacare“ zum perfekten Marketing-Gag für die Republikaner: Sie kritisierten vor allem die steigenden Kosten für Teile der Beitragszahlungen, fehlende Entscheidungsfreiheit und rückten das System in die Nähe von Sozialismus. Die Grand Old Party versprach sieben Jahre lang, „Obamacare“ aufzuheben. Viele Amerikaner wussten schließlich Umfragen zufolge nicht, dass „Obamacare“ und der „Affordable Care Act“ ein und dasselbe sind – und lehnten das eine ab, unterstützten jedoch das andere.

Widerstand aus den eigenen Reihen

Als in den vergangenen Wochen und Monaten Berichte über die geplante Reform durchsickerten, begann langsam auch der Widerstand unter Republikanern zu wachsen. Schätzungen darüber, dass die Aufhebung des „Affordable Care Acts“ Millionen von Amerikanern die Krankenversicherung entziehen würde, weckte Skepsis. Bei sogenannten „Town Hall Meetings“, also Treffen von Abgeordneten mit ihrer Wählerschaft, bekamen Republikaner das regelmäßig zu spüren.

Dennoch hielten sie daran fest, auch weil US-Präsident Donald Trump seiner Basis unentwegt erzählt hatte, „Obamcare“ sei ein „Desaster“ und er würde es sobald als möglich aufheben. Dem kommt der US-Präsident nun einen großen Schritt näher. Am Donnerstag soll bereits das Repräsentantenhaus abstimmen. Auch wenn sich die Republikaner siegessicher geben, ist ein Erfolg laut Washington Post keineswegs sicher. Die Zeitung zählt aktuell 20 Republikaner, die gegen die Reform oder eher ablehnend sind, sowie 36 Unentschlossene. Wenn die Demokraten geschlossen gegen das Gesetz stimmen, dürfen die Republikaner jedoch nicht mehr als 22 Stimmen abgeben.

Erhält der Vorschlag dennoch eine Mehrheit, kommt er in den Senat. Laut der New York Times ist es zurzeit alles andere als sicher, dass er dort angenommen wird. Der Sieg der Republikaner im Repräsentantenhaus wäre jedoch ein erster Schritt auf dem Weg des „Repeal and Replace“-Versprechens („Aufheben und ersetzen“), das die Grand Old Party seit Jahren gibt.