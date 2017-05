Beginnen wir mit dem aktuellsten Thema, dem ÖVP-Manifest gegen SPÖ-Kanzler Kern, in dem er mit Hammer und Sichel dargestellt wird. Wie stehen Sie dazu? Sebastian Kurz: Als Sie jetzt vom aktuellsten Thema sprache­n, dachte ich eigentlich an Außen-, Europa- und Integrationspolitik.

Den Kanzler als Kommunisten zu brandmarken, ist also legitim? Kurz: Es riecht derzeit in der Politik vieles schon nach Wahlkampf, die „Plan A“-Tour und die Pizza-Aktion der SPÖ, und jetzt die Präsentation des Manifests durch die ÖVP. Ich merke auch, dass die Angriffe der Parteisekretariate von SPÖ, FPÖ und Grünen auf mich ständig zunehmen. Ich für meinen Teil beschäftige mich damit, was mein Job ist.

Leidet die Sacharbeit unter dieser ständigen unterschwelligen Provokation? Kurz: Ich bin jung und dadurch relativ ungeduldig und würde mir mehr Tempo wünschen. In meinem Bereich ist mit dem Integrationsgesetz und Integrationsjahr-Gesetz viel weitergegangen. Allerdings hätte das wesentlich schneller passieren können. Vor einem Jahr habe ich das erste Mal das Integrationsgesetz gefordert, auch Asylzentren außerhalb Europas. Jetzt wird das vom Bundeskanzler abwärts von fast allen unterstützt, sogar Staatssekretärin Duzdar hat sich zuletzt positiv geäußert. Man könnte sich diese Zwischenphasen sparen, wenn nicht bei jedem meiner Vorschläge aus purer Emotionalität automatisch der Nein-Reflex kommen würde.

Viele sagen, dass das keine Zwischenphasen sind, sondern bereits die Endphase. Wie sehr riecht das nach raschen Neuwahlen? Kurz: Das entscheiden der Bundeskanzler, der Vizekanzler und das Parlament. Es gibt genug andere Themen, die meiner Meinung nach wesentlich interessanter sind. Hoffentlich auch in diesem Interview.

Programmgemäß wäre die nächste Nationalratswahl im Herbst 2018, im zweiten Halbjahr 2018 hat Österreich den EU-Vorsitz inne. Sie sind aus diesem Grund für eine Vorverlegung der Wahlen? Kurz: Ich habe vor ein paar Monaten bereits gesagt, dass ich Nationalratswahlen während des EU-Vorsitzes nicht für sonderlich schlau halte, da hieß es dann, ich sei für sofortige Neuwahlen. Ich beteilige mich daher nicht an Spekulationen zum Wahltermin.

Die Kombination Ihrer Zuständigkeiten, Außenministerium und Integration, ist einmalig. Würden Sie das in einer gegebenenfalls neuen Regierung erneut anstreben? Oder ist das gar ein Konstruktionsfehler?

Kurz: Als mir angeboten hat, die Aufgabe als Außenminister zu übernehmen, erschien mir die Integration so wichtig, dass ich diese Zuständigkeit nicht aufgeben wollte. Dass durch die Flüchtlingskrise die Fragen der Außen-, Europa-, Migrations- und Integrations-Politik auf einmal so stark zusammenhängen werden, konnten wir damals noch gar nicht ahnen. Die Erfahrung in der Integration war für mich zu Beginn der Flüchtlingskris­e ein massiver Vorteil. Als andere noch von der Politik der offenen Grenzen geschwärmt haben, habe ich daher bereits die Linie vertreten, dass die unbeschränkte Aufnahme nicht funktionieren kann.

Es gibt Kritik, dass Integration in vielen Bereichen nicht gelungen ist. Eine Indiz ist das Referendum in der Türkei, bei dem drei Viertel der Österreich-Türken für die Verfassungsänderung gestimmt haben. Was ist schiefgelaufen?

Kurz: Wir haben vor einigen Jahrzehnten Gastarbeiter aus der Türkei geholt und den Fehler gemacht, dass niemand damit gerechnet hat, dass die Menschen dableiben würden. Es gab kein Integrationsangebot, und es gab auch keinen Druck. Es herrschte eine Laissez-faire-Politik, die falsch war. Und dieselben Diskussionen, die es jetzt über die Türken gibt, werden wir in Zukunft über Afghanen, über Tschetschenen und andere Gruppen führen. Daher mein Appell, die Dinge nicht schönzureden.

Speziell bei den Türken gibt es eine politische Parallelstruktur, aber auch Hinweise des Staatsschutzes auf ein Bespitzelungswesen die türkischen Bürger im Land betreffend. Wie ist dem beizukommen?

Kurz: Das ist auch ein Mitgrund für unsere Haltung der Türkei gegenüber. Wir kritisieren nicht nur, dass sich die Türkei immer mehr von Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechten entfernt, sondern wir kritisieren auch, wie die Türkei systematisch versucht, ihre Staatsbürger im Ausland zu instrumentalisieren.

Das geht natürlich nur, wenn die Community dafür empfänglich sind. Lässt das nicht auch Rückschlüsse auf Versäumnisse von politischer Seite zu? Kurz: Wenn man Menschen holt, die auch schon in der Türkei die AKP und Erdogan unterstützt haben, die teilweise sehr schlecht ausgebildet sind, aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, und dann glaubt, diese Menschen werden innerhalb von wenigen Jahren wie ausgewechselt und lassen all ihre Werthaltungen, religiösen Einstellungen und Traditionen hinter sich und werden zu Kämpfern für den liberalen Rechtsstaat und für die Gleichstellung von Mann und Frau, dann hat man sich geirrt. Vielen haben hier naive Vorstellungen. Und wenn die Gastarbeiter-Generation ihre Kinder in Wien in türkisch-islamische, in tschetschenisch-muslimische oder arabisch-muslimische Kindergärten schickt, dann bedeutet das Parallelwelt ab dem dritten Lebensjahr. Ich hoffe, dass dieses Türkei-Referendum für viele Augen öffnend ist und meine Politik in Zukunft weniger behindert wird.

Nach dem Referendum wurden Sie sehr deutlich, was den weiteren Umgang mit der Türkei betrifft. Deutschland versucht Reste der Gesprächsbasis mit der Türkei behalten. Ist der Weg von Kanzlerin Merkel falsch?

Kurz: Hören wir bitte auf mit dieser Schwarz-Weiß-Malerei, dass wenn der Beitritt nicht stattfindet, dann alle Kontaktmöglichkeiten zur Türkei abgebrochen sind. Ich wurde vor einem Dreivierteljahr in Sitzungen der Außenminister massiv für meine Haltung, dass es für diese Türkei kein­e europäische Perspektive geben darf, kritisiert. Beim jüngsten Treffen in Malta gab es schon eine andere Tonalität bei fast allen Anwesenden. Es ist eine Frage der Zeit, bis Deutschland seine Linie ändern wird.

Die Flüchtlingsfrage ist ein europaweites Problem. Ist Europa irgendwann in der Lage, dieses Problem zu schultern, oder ist es endgültig gescheitert? Kurz: Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es gelingen wird, die europäischen Außengrenzen zu sichern und illegale Migration massiv einzudämmen. Wir haben das bei der Westbalkanrouten-Schließung bewiesen.

Man könne einwenden, die Route wurde gewechselt … Kurz: Das ist falsch. Es fand keine Verlagerung statt. Über die Mittelmeer-Route kommen ganz andere Leute als über die Balkanroute gekommen sind, nämlich Menschen aus Afrika, also Gambia, Nigeria, Somalia und Eritrea. Das sind größtenteils keine Flüchtlinge, sondern zu einem sehr hohen Prozentsatz einfach Wirtschaftsmigranten.

War es nicht unredlich, mit dem Anprangern des „NGO-Wahnsinns“ das politische Versagen pauschal auf die Helfenden zu übertragen? Kurz: Ich habe sehr klar unterschieden zwischen Organisationen, die gute Arbeit leisten, und NGOs oder Initiativen, die mit Schleppern kooperieren. Was mich natürlich stört, ist, dass sich Organisationen angesprochen gefühlt haben, die ich gar nicht gemeint habe.

Es gab vor Jahren eine Studie des Innenministeriums, dass 45 Prozent nicht integrationswillig seien. Gibt es Studien, die das bestätigen? Kurz: Eine interessante Studie besagt, dass es bei vielen, die als Flüchtlinge und Migranten in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, eine abstrakte Zustimmung zu unseren Regeln und Grundwerten gibt. Über 90 Prozent finden gut, dass Österreich ein Rechtsstaat und eine Demokratie ist, dass es hier Religionsfreiheit gibt, dass jeder frei entscheiden kann, welchen Beruf er ausübt. Doch wenn die Frage­stellung ist, ob man selbst diese Werte teilt, etwa ob die jeweilige Religion gleichwertig zu anderen sei oder Töchter selbst ihre Berufswahl treffen können sollen, dann sinkt die Zustimmung. Das ist die groß­e Herausforderung, die wir sehen.

Teilen Sie als Integrationsminister den Befund von Bundespräsident Van der Bellen, der von einer zunehmenden islamkritischen Phobie im Land gesprochen hat, wo man sich als Einzelner solidarisieren müsse, etwa mit Kopftuch?

Kurz: Wenn es Übergriffe oder Mobbing aufgrund einer religiösen Prägung, politischen Einstellung oder der Herkunft gibt, dann lehne ich das zutiefst ab. Man muss aber behutsam mit dem Wort Islamophobie umgehen, denn dieses wird von manchen verwendet, um Muslimen einzureden, dass sie aufgrund ihrer Religion ohnehin benachteiligt und nicht gewollt sind. Das ist sehr gefährlich und kann unsere Gesellschaft spalten und zu Radikalisierung führen.

War die Aussage passend für einen Bundespräsidenten? Kurz: Es wurde in den letzten Tagen alles dazu gesagt.

Das Gespräch führten die Chefredakteure der Bundesländerzeitungen und der Presse