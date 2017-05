Von Serdar Sahin

Wien – Dieser Tage sorgt eine Fibel aus dem Hause ÖVP für Aufregung. In der wird vor einer rot-grünen Koalition gewarnt und SPÖ-Kanzler Christian Kern als Kommunist dargestellt. ÖVP-Generalsekretär Werner Amon verteidigt die Broschüre.

Er sieht das Manifest – wie die ÖVP das Werk nennt – als Antwort auf das „strategische Ziel“ der Sozialdemokraten, nach der Wahl mit Grünen und anderen zu paktieren. Das habe SPÖ-Geschäftsführer Georg Niedermühlbichler ja wissen lassen. „Daher ist es legitim, dass wir uns damit beschäftigen, was eine rot-grüne Regierung bedeuten würde“, sagt Amon im Gespräch mit TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern und Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol in der Wiener TT-Lounge. In Wien sehe man, was ein solches Bündnis anrichten könne. Man habe sich mit dieser Angelegenheit auseinandersetzen müssen – wenngleich etwas überspitzt.

Einer Antwort auf die Frage, wessen Idee die Broschüre war, weicht der Steirer zunächst aus. Parteichef Reinhold Mitterlehner hätte schon bessere Initiativen auf beiden Seiten (SPÖ und ÖVP) gesehen – das gelte auch für das Manifest, sagte er kürzlich auf einer Veranstaltung. War Mitterlehner informiert? „Ich putze mich da an niemandem ab. Ich habe das Manifest freigegeben“, sagt Amon.

Zumindest sechs Landesparteien – unter ihnen Tirol – weigern sich, die Broschüre zu verbreiten. „Das hat mich nicht wirklich überrascht, denn das ist vielleicht auch eine bürgerliche Eigenart, aber ich nehme die Kritik durchaus ernst“, sagt Amon im TT-Talk. „Das Manifest wollten wir auch nicht breit verteilen, sondern es war eine Informationsbroschüre für Spitzenfunktionäre.“ Würde er das Werk noch einmal gutheißen? „In der gleichen Situation würde ich die Broschüre wieder freigeben.“

Eines sei aber durch die Debatte klar geworden: „Innerhalb der Bundesländer will niemand eine vorgezogene Neuwahl.“ Wenn es einen positiven Aspekt gebe, dann sei es dieser. Auch der Kanzler habe in vielen Interviews kundgetan, dass erst im Herbst 2018 gewählt werde. Damit könne man zur Sacharbeit zurückkehren – und bis zum regulären Wahltermin werken, konstatiert der langjährige Abgeordnete.

Von der klassischen Parteiarbeit ist quer durch Österreich derzeit wenig zu sehen – man sieht zum Beispiel keine Plakate, befindet TT-Chefredakteur Zenhäusern. Amons trockene Antwort: „Dass man keine Plakate sieht, zeigt, dass wir nicht im Wahlkampf sind.“ Bei den Sozialdemokraten beobachte er jedoch Gegenteiliges. Er habe den Eindruck, und damit sei er nicht allein, dass die Sozialdemokratie seit dem vergangenen Herbst intensiv an einer Wahlkampfstrategie nicht nur arbeite, sondern diese auch umsetze.

Wer bei der nächsten Wahl ÖVP-Spitzenkandidat wird, soll im Sommer kommenden Jahres entschieden werden. Ob dann Sebastian Kurz das Ruder bei der ÖVP übernehmen wird, lässt Amon offen. „Reinhold Mitterlehner wird an der Parteispitze stehen, so lange er möchte.“

Eine rot-blaue Koalition nach der kommenden Wahl ist für Amon denkbar. „Das halte ich nicht für ausgeschlossen.“ Er schließt aber auch eine Kooperation seiner Partei mit den Freiheitlichen nicht aus. „Bei der nächsten Wahl sehe ich die Möglichkeit für drei Zweier-Koalitionen (SPÖ/ÖVP, ÖVP/FPÖ, SPÖ/FPÖ). Man sieht, dass es in Richtung drei gleich starker Parteien geht. Es wird keine Dreier-Koalition erforderlich sein“, prophezeit Amon. „Es sei denn, die jetzige Regierung zerbricht vor der Zeit. Wenn die FPÖ stärkste Partei wird – davon gehe ich aber nicht aus –, stellen sich sehr fundamentale Fragen.“ Fix ist für den ÖVP-Mann aber schon jetzt: „Es wird nach der nächsten Wahl weniger Parteien im Parlament geben. Das Team Stronach wird draußen sein. Die NEOS werden Probleme haben, wieder hineinzukommen.“

Für die Arbeit in der Koalition gibt es auch Lob von Amon. Es sei vieles weitergegangen. Er erinnert etwa an die Senkung der Lohnnebenkosten und das neue Strafrechtspaket. „Wir haben eine Fülle an Themen in der Pipeline, die wir in den kommenden zwei, drei Wochen umsetzen werden. Die Regierung ist weit besser als ihr Ruf.“

Im Gegensatz dazu scheint Amon, der einst ÖVP-Bildungssprecher war, mit der von der Regierung geplanten Bildungsreform nicht zufrieden zu sein. „Ich war immer dafür, diesen Brocken Schritt für Schritt zu reformieren.“ Jetzt habe man sich eine relativ große Reform vorgenommen, zu der es über 1000 Stellungnahmen gab. „Ich war immer für ein flexibles Modell, bei Einhaltung der Ressourcen am Standort.“ Es sollte möglich sein, kleinere und große Schulklassen zu bilden, meint Amon. „Jetzt will man aber – und das wird zu Recht kritisiert – unterschiedliche Schultypen zu einem Cluster zusammenführen und die Höchstzahl an Schülern in einer Klasse aufheben. Das Problem dabei ist, dass die Ressourcen aber am Cluster bleiben – und nicht am Schulstandort.“ Das wirke sich nicht nur positiv aus, moniert Amon. „Es gibt einiges, das noch nicht zu Ende diskutiert worden ist.“

Pikant daran ist, dass Amons Kritik auch seinen Parteikollegen Harald Mahrer trifft, der das Schulpaket mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) ausverhandelt hat. Trotzdem glaubt er, dass die Reform kommt. Es gebe sehr gute Chancen auf eine Zweidrittelmehrheit. „Die Gespräche mit den Grünen laufen sehr gut.“

Dass es zur Abschaffung der „kalten Progression“ immer noch keine Einigung gibt, führt Amon auf die unterschiedlichen Standpunkte zurück. „Für die Volkspartei kann das Aus der kalten Progression kein Umverteilungsinstrument sein. Da haben wir einen Disput mit den Ideen der Sozialdemokraten.“ Dennoch gibt er sich zuversichtlich: „Wir werden auch hier eine Lösung finden.“

Ebenso guter Dinge ist Amon in der Causa flexible Arbeitszeiten. Er geht davon aus, dass die Sozialpartner bis Ende Juni eine eigene Lösung präsentieren werden. „Das lassen sie sich nicht nehmen.“ Er schickt aber eine Warnung nach: „Wenn die Sozialpartner mit keinem Vorschlag kommen, wird die Regierung das regeln.“

Vom zweiten Eurofighter-Untersuchungsausschuss erwartet er sich nicht viel. „Vielleicht ergibt sich etwas in der Frage des Vergleichs, den der damalige SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos mit dem Jet-Hersteller geschlossen hat. Alles andere wurde ziemlich gut untersucht.“

Wie sieht er seine Rolle als ÖVP-General? „Ich bin jemand, der im ruhigen Gespräch versucht zu überzeugen.“ Wie passt das mit dem Manifest zusammen? „Ich habe in einer ruhigen Minute dieses Manifest freigegeben.“