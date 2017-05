Von Peter Nindler

Innsbruck – Im Staate Österreich mit seinen neun Bundesländern herrscht Reformbedarf: Bundes- und Landeskompetenzen überschneiden sich, gleichzeitig gibt es neun verschiedene Bauordnungen oder Naturschutzgesetze. Verfahren wie die Umweltverträglichkeitsprüfung dauern Jahre, 64 von 68 Bundesbehörden sind im Großraum Wien angesiedelt. Nächste Woche soll einmal mehr über Reformen des Bundesstaates bei der Landeshauptleutekonferenz in Alpbach diskutiert werden.

Es wird zwar die eine oder andere Kompetenzkorrektur u.a. im Gesundheitsbereich geben, doch die wirklich großen Themen stehen nicht auf der Tagesordnung. Höchstens Nebenschauplätze im Verhältnis von Bund und Ländern. Bei der zuletzt heftig diskutierten Frage über das öffentliche Interesse von Großprojekten in der Umweltgesetzgebung bzw. der Verfahrensdauer wird es wohl bei Absichtserklärungen bleiben. Gastgeber der LH-Konferenz ist Tirols LH Günther Platter (VP).

Obwohl es seit Jahren an der Umsetzung hapert, wurde der Reigen an Vorschlägen gestern noch erweitert. Der steirische SP-Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer schlägt vor, den Bundesrat durch einen Generallandtag zu ersetzen. Damit würde die Landesgesetzgebung vereinheitlicht werden, der Bundesrat die Gesetze für die Länder beschließen. Die Landtage bleiben jedoch bestehen und könnten den Bundesrat beschicken. Doch sie hätten nur noch Kontrollrechte. Obwohl eine einheitliche Gesetzesvollziehung dringend notwendig wäre, glaubt Schickhofer wohl selbst nicht daran, dass sich die Landtage mit einer Verfassungsänderung selbst entmachten. Der Handlungsbedarf ist zwar evident, doch das Pferd wird wieder einmal politisch von hinten aufgezäumt.

Anders wäre es, wenn die Empfehlungen einer aktuell vorliegenden Studie des Instituts für Föderalismus in Innsbruck im Auftrag des Tiroler Landtags vom November 2016 umgesetzt werden. Auf Initiative von SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik hat die Landesregierung Institutsleiter Peter Bußjäger mit der Expertise über „Modelle und Strategien der Dezentralisierung in der Bundesverwaltung“ beauftragt, im Februar hat sich dann Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (VP) da­ran angehängt. In einem ersten wichtigen Schritt wird die Eingliederung von bestimmten Bundesbehörden in die Landesverwaltung bzw. -organisation empfohlen. Das Föderalismusinstitut zieht dabei die Schulverwaltung, die Wildbach- und Lawinenverbauung, das Sozialministeriumservice, vormals Bundessozialamt, die Arbeitsinspektorate, das Arbeitsmarktservice, die Bundesdenkmalämter sowie die Eich- und Vermessungsämter in Betracht.

Richtige volkswirtschaftliche Effekte würde die Verlagerung von Bundesdienststellen in die Bundesländer auslösen. In der Studie wird das Dezentralisierungspotenzial mit rund 36.500 Beschäftigten beziffert oder 15 Prozent des gesamten Personalstandes der Bundesbehörden. Fazit der Untersuchung: „Das Bruttoregionalprodukt erhöht sich um 1,5 Milliarden Euro und die Lohnsumme um knapp 0,7 Milliarden Euro. Dabei werden rund 17.900 Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen. Somit hängen an den Arbeitsplätzen in den Bundesbehörden (36.564) weitere 17.900 Arbeitsplätze, die durch die Konsumausgaben dieser in den Behörden Beschäftigten in den verschiedenen Wirtschaftssektoren entstehen.“ Die Verlagerung von Bundesbehörden kann insgesamt auch als Jobmotor bezeichnet werden. Im Durchschnitt kommen auf 100 verlagerte Dienstposten zusätzlich 40 bis 50 weitere Arbeitsplätze in den Regionen, heißt es abschließend.