Innsbruck, Wien – Bei insgesamt 28 Kontrollen in Tiroler Alten- und Pflegeheimen ist die Kommission 1 der Volksanwaltschaft zum Teil auf unhaltbare Zustände gestoßen. Unter anderem in einem Heim etwa auf inkontinente Heimbewohner, die ungewaschen und ungewickelt die Nächte in ihrem eigenen Kot und Urin lagen, die TT berichtete.

Der für Pflegeangelegenheiten zuständige Landesrat Bernhard Tilg hat eine Analyse der Sachverhalte und Vorwürfe angekündigt, warnt jedoch gleichzeitig davor, den Bericht der Volksanwaltschaft als pauschale Kritik an der Arbeit der Pflegekräfte in den Tiroler Heimen zu verstehen. „Der überwiegende Anteil unserer Pflegekräfte sind fleißige, tüchtige Menschen, die mit viel Einfühlungsvermögen und Verantwortungsgefühl täglich am Werk sind“, so Tilg. Das Land setze seit 2012 den bis 2022 laufenden Pflegeplan um, mit dem nicht nur mehr Heimplätze, sondern auch mehr Plätze in der mobilen Pflege oder im betreuten Wohnen geschaffen würden. „Damit auch die Qualität der Pflege steigt, hat das Land eine Ausbildungsoffensive eingeleitet“, so LR Tilg.

Der Sozialsprecher und Klubobmann der Tiroler SPÖ, Gerhard Reheis, fordert in einer Aussendung volle Aufklärung: „Was die Volksanwaltschaft vor allem in den Tiroler Heimen aufgezeigt hat, ist ungeheuerlich und untragbar. Eine rasche Aufklärung ist ebenso notwendig wie das Ziehen von Konsequenzen bei den dafür Verantwortlichen.“ Reheis fordert weiters ein Abrücken vom Credo des Sparens: „Das Personalsparen aus wirtschaftlichen Gründen und auf Kosten der Menschen ist sofort abzustellen. Das sind Bewohnerinnen und Bewohnern, denen die beste Betreuung und Pflege zustehen. Dieser Verantwortung muss die Politik wieder gerecht werden.“ Es sei an der Zeit, so Reheis, neue Wege zu gehen und dabei Betroffene und Angehörige in den Mittelpunkt zu stellen. Vieles sei heute nicht mehr zeitgemäß – etwa dass der Personalaufwand in Tirol nach wie vor nach einem Minutenschlüssel berechnet werde und es keine verbindliche Regelung für die Besetzung zu Zeiten des Nachtdienstes gebe.

Die ARGE Tiroler Altenheime, sie versteht sich als Sprachrohr der Einrichtungen hierzulande, zeigt sich von der Vorgehensweise der Volksanwaltschaft betroffen. Diese ziehe die mediale Verbreitung einer konstruktiven Kooperation vor, so der Vorwurf. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tiroler Heimen leisten mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen hervorragende Arbeit und die Einrichtungen werden umsichtig und verantwortungsvoll geführt. Dies können wir auch aufgrund der positiven Resonanz von Seiten der Bewohner und Angehörigen feststellen“, betont ARGE-Sprecher Robert Kaufmann. Zudem würden laufend Kontrollen von verschiedensten Behörden und Institutionen stattfinden, mit denen die Einrichtungen im Sinne der Bewohner und Mitarbeiter kooperieren. „In jenen vereinzelten Vorfällen, in denen es Beanstandungen bezüglich der Qualität unserer Mitgliedsheime gibt, wird sofort reagiert und die erforderlichen Maßnahmen ergriffen. So geschehen auch in dem in den Medien geschilderten Fall eines Tiroler Altenheimes“, sagt Kaufmann.

Zu Wort gemeldet hat sich auch die Demenzforscherin und wissenschaftliche Leiterin der MAS Alzheimerhilfe, Stefanie Auer. Es handle sich um ein seit Jahren schwelendes Problem, „allerdings wird in der laufenden Diskussion mit den Pflegeteams die falsche Personengruppe an den Pranger gestellt und keine Lösungsansätze geliefert. Es ist die Gesellschaft gefordert, das Thema nicht weiter zu negieren, die Politik muss in die Pflicht genommen werden, verbesserte Rahmenbedingungen zu erstellen.“ (np, TT)