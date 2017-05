Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Mehr Geld für die Pflege, eine Reform des Systems und mehr Kontrollen in den Heimen. Es sind Forderungen wie diese, die seit dem in der Vorwoche veröffentlichten Bericht der Volksanwaltschaft über die Zustände in den österreichischen Alten- und Pflegeheimen laut geworden sind. Zumindest letztere – die Ausdehnung der Kontrollen – hatte in Tirol der Landesrechnungshof (LRH) bereits im vergangenen Jahr in einem Bericht über die amtsärztliche Versorgung in Tirol der Landesregierung nahegeleg­t.

Konkret stellte der LRH fest: „Der vorgesehene zeitliche Abstand der periodischen Heimeinschauen von fünf Jahren erscheint im Vergleich mit den jährlichen und zweijährlichen Einschauen in Krankenanstalten zu lang. Vor allem durch gezielte Schwerpunktüberprüfungen könnte – mit vertretbarem Organisationsaufwand – die Kontrolldichte erhöht werden.“ Damals erklärte die Landesregierung in ihrer Stellungnahme, dass die Verkürzung des Intervalls auf zwei Jahre einen zeitlichen Mehraufwand von 150 Prozent bedeuten würde und dieser nicht alleine durch Umstrukturierungsmaßnahmen zu bewältigen sei. Man habe das Fünfjahresintervall deshalb gewählt, um die Umsetzung mit den vorhandenen personellen Ressourcen abwickeln zu können. Wie aus dem LRH-Bericht jedoch hervorgeht, ist es dem Land bisher nicht einmal gelungen, den selbstverordneten Fünfjahresrhythmus einzuhalten.

Vor dem Hintergrund der ausgebrochenen Debatte um die Zustände in den heimischen Alten- und Pflegeheimen erklärt Gesundheits- und Pflegelandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) nun allerdings gegenüber der TT, dass er die Empfehlung des Rechnungshofes vom Vorjahr zur Erhöhung der Prüffrequenz von fünf auf zwei Jahre nicht zuletzt im Interesse der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner grundsätzlich positiv sehe. „Deren Umsetzbarkeit setzt jedoch bestimmte organisatorische Maßnahmen voraus, die geprüft werden“, sagt Tilg. Ob aber häufigere Kontrollen den Missständen im Einzelfall entgegengewirkt hätten, sei nicht beurteilbar.

Die ARGE Tiroler Altenheime hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass es bereits ein dichtes Kontrollnetz von Behörden und Institutionen gebe, mit denen die Heime auch kooperierten. Das umfasse etwa die Bewohnervertretung, die Heimanwaltschaft, die Bezirkshauptmannschaften mit den Heimeinschauen und den Lebensmittelkontrollen, die örtlichen Sprengelärzte sowie die Tiroler Volksanwaltschaft.

Für Kontrollen durch den Bund in den Heimen hatte sich am Samstag Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) ausgesprochen: Mit der Landeskontrolle alleine komme man nicht durch.