Die wenigsten Besitzer einer Drohne würden über die rechtlich relevanten Bestimmungen Bescheid wissen und oft die Folgen eines abstürzenden Fluggerätes massiv unterschätzen, glaubt ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf. „Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen die Interessen von Anwohnern und Drohnenbesitzern aufeinanderprallen und fehlendes Wissen zum Grund für Streitigkeiten wird.“ Wolf fordert daher in seinem Antrag an den Tiroler Landtag die Initiierung einer Informationskampagne des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie gemeinsam mit der Austro Control.

Am 11. Mai findet im Landhaus in Innsbruck von 9 bis 16 Uhr ein Informationstag zur Pflegeausbildung statt. Pflegekräfte brauche es genug. In der Pflege würden wohnortnahe und sichere Arbeitsplätze entstehen, sagt Gesundheitslandesrat Tilg. (aheu)