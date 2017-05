Innsbruck – Eine fixe Umplanung samt Erhalt der Aussicht für das Schutzhaus und auch ein Verzicht auf die geplante neue Gastronomie. Das sind die Forderungen der Alpenvereinssektion Touristenklub Innsbruck an die Stadt im Streit um die Situierung der neuen Patscherkofelbahn-Bergstation, die TT berichtete. Sollte diese Zusage nicht bis 5. Mai eintreffen, werde man auf Unterlassung klagen.

Noch bis gestern war keine Klage eingebracht, bestätigte Sektionsanwalt Andreas Ermacora auf Anfrage. Man werde das am Freitag erfolgte Antwortschreiben der Stadt in den kommenden Tagen im Vorstand beraten und dann entscheiden. Aus dem Schreiben will Ermacora eine allgemeine Bereitschaft zu Nachverhandlungen über eine Verlegung herauslesen. Die von der Sektion geforderte „definitive Absichtserklärung“ dürfte das aber dem Vernehmen nach auch nicht sein. (mami)