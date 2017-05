Grüne und FPÖ sind sich einig: Der Fahrplan und die erste Zeugenliste für den U-Ausschuss zur Causa Eurofighter stehen fest. Offiziell gemacht wird das heute in der ersten Sitzung. Beginnen soll die Befragung am 31. Mai mit Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur. Ebenfalls noch an diesem Tag soll Birgit Caesar-Stifter vom Rechnungshof in den Ausschuss kommen. Am 1. Juni ist dann der damalige Verteidigungsminister und nunmehrige burgenländische Landesrat Norbert Darabos dran (SPÖ). Nach dem Ex-Minister soll am selben Tag sein juristischer Berater, Helmut Koziol, aussagen. Am 14. Juni soll Erwin Jeloschek, einst Leiter der Task-Force Luftraumüberwachung, den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Noch ohne Datum geladen werden der damalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) und sein Vize Wilhelm Molterer (ÖVP).