Innsbruck – Bereits mehr als die Hälfte der Toten wird verbrannt. Der Trend zur Urne, aber auch zur Bestattung außerhalb eines Friedhofs hält an und verstärkt sich. Das spornt offensichtlich Unternehmer zu Ideenreichtum an. So wollte ein Tiroler einen „Friedpark“ errichten, wo biologisch abbaubare Asche-Urnen an den Wurzeln eines bestehenden oder gepflanzten Baumes begraben werden. Alternativ könne die Bestattung in der Erde, aber auch in der Natur ohne einen Baum erfolgen, so der Antragsteller. Es handle sich um eine besonders naturnahe Form der Bestattung. Der Friedpark falle nicht auf und werde als normaler Park oder Gartenanlage wahrgenommen. Mit den Angehörigen werde auf privatrechtlicher Basis ein Vertrag abgeschlossen, damit die Nutzung des Friedparks gegen Entgelt geregelt sei.

Die Gemeinde lehnte das Ansinnen ab. Der Fall landete beim Landesverwaltungsgericht, das nun der Gemeinde Recht gibt. Nur Gemeinden dürften laut bestehenden Gesetz einen Friedhof betreiben. Einen Verstoß gegen die Erwerbsausübungsfreiheit konnte das Landesverwaltungsgericht nicht erkennen. Es dürfe auch nicht jeder Bestatter werden, weil für die Ausübung des Berufes der Bedarf geprüft werden müsse, ähnlich dem Gebietsschutz bei Apothekern. Der Beschwerdeführer lässt die Argumentation nicht gelten. Andere Bundesländer, insbesondere Oberösterreich würden anders agieren. Der Beschwerdeführer hat den Verfassungsgerichtshof angerufen. Dort ruht der Fall vorerst.

Politisch zuständig ist, so widersprüchlich das klingen mag, Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). „Wenn die Gemeinde einen Friedhof betreibt, ist der Betrieb auf Dauer sichergestellt.“ Bei Privaten könne dies geschäftsabhängig sein. „Da Bestattungen ein sehr sensibles Thema sind, ist es bei den Gemeinden gut aufgehoben.“

Dem Wunsch eines Unternehmers, Urnen in Wäldern oder in der Natur beisetzen zu dürfen, ist der Gesetzgeber bereits einmal nachgekommen. Zwei Urnen wurden in einem Waldstück beigesetzt. Als das Bestattungsunternehmen einen dritten Antrag stellte, lehnte ihn die Bezirkshauptmannschaft allerdings ab. Sie vermutete, dass der Bestatter einen Friedhof betreiben wolle.

Asche-Urnen außerhalb des Friedhofs zu begraben, ist in Einzelfällen möglich. Wenn beispielsweise Angehörige die Asche ihres Liebsten im Garten vergraben wollen, muss die Bezirkshauptmannschaft zustimmen.

Beim Verstreuen von Asche behelfen sich die Behörden damit, dass nur ein Teil der Asche verstreut werden darf. Der große Rest muss in einer Urne beigesetzt werden. Für den Gesetzgeber ist es ein gewagter Schritt, denn es gibt offenbar besonders beliebte Stellen in Tirol, wo Asche vorzugsweise verstreut wird. Dort gelte es, eine Anhäufung zu vermeiden und auch die Interessen von Wanderern oder Spaziergängern zu wahren. (aheu)