Von Floo Weißmann

Seoul – Gut zehn Quadratmeter groß ist die Gefängniszelle, von der aus Park Geun-hye heute die Präsidentenwahl in Südkorea verfolgt. Bis vor zwei Monaten stand sie selbst an der Spitze der elftgrößten Volkswirtschaft. In zwei Wochen muss sie sich wegen Bestechlichkeit, Machtmissbrauch und anderer Vorwürfe vor Gericht verantworten. Ihre Amtsenthebung hat die Neuwahl notwendig gemacht – und erklärt zugleich die politische Dynamik, die nach allen Umfragen zu einem Machtwechsel führen wird.

International sorgte zuletzt die Eskalation im Atomkonflikt mit Nordkorea für Schlagzeilen. Doch für viele Südkoreaner stehen andere Probleme im Vordergrund. Laut einer Realmeter-Umfrage schauen 27,5 Prozent vor allem auf die Absicht der Kandidaten, „die tief verwurzelte Korruption zu lösen“ sowie Reformen durchzuführen. Für weitere 24,5 Prozent geht es um die Fähigkeit der Kandidaten, den Lebensunterhalt der Menschen sowie die Wirtschaft zu „gesunden“. Erst an dritter Stelle kommt mit 18,5 Prozent der „Schutz der nationalen Sicherheit und der liberalen Demokratie“. Während Jüngere sich eine Modernisierung des Landes wünschen, stellt die Kriegsgeneration eher sicherheitspolitische Fragen in den Vordergrund.

Die Hoffnungen der meisten Südkoreaner ruhen offenbar auf dem früheren Menschenrechtsanwalt Moon Jae-in. Mit ihm könnte erstmals seit zehn Jahren wieder das linksliberale Lager an die Macht kommen. In letzten Umfragen verteidigte Moon mit 40 Prozent einen großen Abstand vor anderen Bewerbern. In Südkorea gibt es keine Stichwahl; es gewinnt, wer am meisten Stimmen erhält.

Moon hat u.a. versprochen, die Macht der streng hierarchisch geführten Familienkonglomerate aufzubrechen, die in Südkorea fast drei Viertel der Wirtschaft kontrollieren (etwa Samsung, Hyundai oder LG), sowie Jobs für junge Menschen zu schaffen.

In der Nordkorea-Politik steht er für Annäherung – in Fortsetzung der Sonnenscheinpolitik früherer liberaler Regierungen. Moons Familie stammt aus dem Norden. Seine 90-jährige Mutter wolle noch einmal ihre Schwester sehen, bevor sie stirbt, sagte Moon in Time. Moderatere Töne gegenüber Nordkorea könnten ihn jedoch in Konflikt bringen mit der Schutzmacht USA, die zuletzt laut mit dem Säbel gerasselt hat.

Seine Konkurrenten sind der zur Mitte orientierte IT-Millionär Ahn Cheol-soo, der ebenfalls Reformen versprochen hat, sowie der konservative Kandidat Hong Joon-pyo. Sie kamen in Umfragen zuletzt auf je etwa 20 Prozent.

Die Konservativen haben sich umbenannt in Freiheitspartei, um nach der Absetzung ihrer Präsidentin einen Neustart zu signalisieren. Gleichwohl hat Hong im Wahlkampf angekündigt, dass er Park amnestieren würde. Der Diktatorentochter, die einst den Spitznamen „Prinzessin“ trug, droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft.