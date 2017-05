Mailand – Wer Ex-US-Präsident Barack Obama bei seiner ersten Rede im Ausland seit dem Ende seiner Amtszeit lauschen will, muss tief in die Tasche greifen. Die Tickets für seine „Keynote-Speech“ am Dienstag bei der Veranstaltung Seeds&Chips in Mailand kosteten 850 Euro, wie die Organisatoren bestätigten. Nach Medienangaben sind die rund 3500 Tickets ausverkauft. Auf dem Kongress geht es um Ernährungssicherheit sowie um Trends und Innovationen im Nahrungsmittelsektor.

Obama (55) war am Montag in Mailand angekommen. Tausende Schaulustige säumten die Straßen. Unter anderem traf der Ex-Präsident den italienischen Ex-Ministerpräsidenten Matteo Renzi und Unternehmergrößen wie den Präsidenten des Fiat-Konzerns, John Elkann. (dpa)