Innsbruck – Bei der aktuellen Konsumentenbefragung von Wirtschaftskammer, Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW) und TT wurde auch das aktuelle Stimmungsbild zu möglichen 3. Olympischen Winterspielen in Tirol erhoben. Wie berichtet, wollen die Veranwortlichen von Land Tirol und Stadt Innsbruck für 2026 nach 1964 und 1976 eine neuerliche Bewerbung abgeben, wenn die aktuell laufende Machbarkeitsstudie ebenso positiv ausgeht wie eine Volksbefragung.

Vorerst liegen wenig echte Fakten über Vorteile oder Kosten auf dem Tisch. 53 Prozent der Befragten glauben, dass die wirtschaftlichen Vorteile bei Olympia überwiegen würden, 42 Prozent befürchten durch den Mega-Event vor allem Nachteile. In sieben der neun Bezirke liegen die Befürworter derzeit vorne, am klarsten in Imst (63 zu 32 Prozent) und in Osttirol (61 zu 36 Prozent). In Landeck (45 zu 45 Prozent) ist die Stimmung ausgeglichen, in Innsbruck ist es mit 49 Prozent Skeptikern zu 48 Prozent Optimisten sehr knapp.

Für Olympia sind tendenziell die Jüngeren und auch die Frauen: 73 Prozent der unter 24-Jährigen sind für Olympia in Tirol, während es bei den über 65-Jährigen eine Mehrheit dagegen gibt. Während 56,3 Prozent der Frauen gerne Olympia in Tirol sehen würden (37,8 Prozent sind dagegen), sind es nur 49,6 Prozent der Männer (46,7 Prozent sind dagegen).

Befragt nach den wichtigsten Argumenten für Olympische Spiele in Tirol (siehe auch nebenstehende Grafik), führen die Stärkung der Tourismus-Destination (42 Prozent), das wieder aufpolierte Sport-Image von Tirol und Innsbruck (41 Prozent) und die erwarteten massiven Investitionen in die Infrastruktur (37 Prozent). Mehr Wohnungen als Nachnutzung des Olympischen Dorfes nennen 23 Prozent, nachhaltige Spiele 16 Prozent.

Die Hitliste der Olympia-Befürchtungen führen höhere Preise in Gastronomie und Handel an (46 Prozent), gefolgt von hohen Kosten bei gleichzeitig wenig Effekt (39 Prozent), einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit 26 Prozent und Umweltbelastungen mit 25 Prozent. (va)