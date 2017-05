Wien – Eines konnten die Bildungsministerin und die Lehrergewerkschaft gestern ungestört verhandeln. Der Fokus des öffentlichen Interesses hatte sich mit dem Rücktritt von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner völlig verschoben.

Bei den Verhandlungen um das Schulautonomiepaket ist das Ziel offenbar in Sicht. „Wenn man das Autonomiepaket mit einem Marathon vergleicht, sind wir bei Kilometer 38“, so der oberste Lehrergewerkschaft Paul Kimberger (FCG). Auch laut Bildungsministerium ist man „wirklich sehr weit gekommen“, Freitag sollen noch Details geklärt werden. „Beide Seiten haben Bewegung gezeigt“, betonte Kimberger nach den rund fünfeinhalbstündigen „sehr konstruktiven“ Verhandlungen. „Wir haben viele Fragen klären können.“ Jetzt gehe es noch um die Details, wobei auch hier noch Fragen zu klären seien: „Der Teufel liegt halt oft im Detail.“ Inhaltlich wollte Kimberger keine Angaben über die noch strittigen Punkte machen.

Es seien aber alle heiklen Themen wie die Klassenschülerzahl und die Schulcluster angesprochen worden. „Wir sind wirklich sehr weit gekommen und konnten strittige Punkte klären bzw. gemeinsame Formulierungen finden“, meinte man auch auf Anfrage im Ministerium. Die letzten gut vier Kilometer sollen am Freitagvormittag absolviert werden.

Aufgeatmet dürften gestern viele MaturantInnen haben. Die Mathematik-Klausuren bei der Zentralmatura am Mittwoch waren nach Angaben der Bundesschülervertretung (BSV) im Großen und Ganzen „schaffbarer als im letzten Jahr“. „Ich gehe nicht davon aus, dass wieder ein Fünftel negativ ist“, so Bundesschulsprecher Harald Zierfuß. Laut Bildungsministerium sind die Klausuren an den Schulen problemlos verlaufen. An den AHS seien die Angaben im ersten Teil der Matura, der größtenteils über eine positive Note entscheidet, klarer als im Vorjahr gewesen. Sehr leichten seien teils sehr schwere Aufgaben gegenübergestanden, meldeten andere Schülervertreter. In Summe sei die Reifeprüfung aber für alle „im Bereich des Möglichen“ gelegen. Ähnlich lautete die Einschätzung der Betroffenen an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS).

Die Zentralmatura wird heute mit Italienisch und morgen mit den Fächern Latein und Griechisch abgeschlossen. (TT, APA)