Wien - Jetzt wird es dann wirklich ernst für Sebastian Kurz. Nachdem Reinhold Mitterlehner hingeschmissen hat, wird dem Außenminister möglicherweise nichts anderes übrig bleiben, als in die vordere Front zu rücken. Spätestens bei der kommenden Wahl wird sich dann zeigen, ob Kurz nun tatsächlich der „Basti Fantasti“ ist, als den ihn seine Partei verehrt.

Kurz gilt als das größte Eigen-PR-Talent der österreichischen Innenpolitik mindestens seit Karl-Heinz Grasser. Seine Popularität überragt die seiner Regierungskollegen, der Boulevard liebt ihn, international hat er auch angeschrieben.

Dass der gerade einmal 30-Jährige dereinst in diese Rolle des schwarzen Messias kommen würde, war nicht vorgegeben. Als Chef der Wiener Jung-Schwarzen blamierte er sich mit seinem „Geil-o-mobil“ kräftig, sein Einstieg als Integrationsstaatssekretär mit 24 Jahren war von viel Häme begleitet.

Hoffnungsträger in der ÖVP

Doch diese Querschüsse sollten sich für Kurz als nützlich erweisen. Einerseits lernte er, der vor dem Regierungseintritt nur einige unauffällige Monate im Wiener Gemeinderat verbrachte, früh Vorsicht, andererseits war er von keinerlei positiven Erwartungen belastet. Clever gab er dem Thema Integration eine positive Deutung, vernetzte sich sowohl innerhalb der Partei als auch in der Zivilgesellschaft und wuchs erstaunlich schnell zum Hoffnungsträger in der ÖVP.

Als ihn Michael Spindelegger 2013 zum Außenminister machte, wurde erneut Skepsis laut. Ein Jus-Student ohne Titel sollte die als hochnäsig verschriene Diplomatie lenken? Doch auch hier waren die Zweifel rasch beseitigt. Sein strategisches Meisterstück lieferte Kurz im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, wo er von Anfang an nicht die „Refugee welcome“-Stimmung aufnahm sondern mahnend den Finger hob.

Mit dem Drehen der öffentlichen Meinung kam Kurz‘ große Stunde. Bis heute lässt er sich als Schließmeister der Balkan-Route feiern. Den Kurs als Hardliner in der Flüchtlingspolitik hat er mittlerweile perfektioniert, auch wenn er ab und an einmal überzog, etwa als er das umstrittene australische Flüchtlingsmodell als vorbildlich schilderte.

Türkei, Ungarn und Co.

Zweites publikumsträchtiges Thema des Außenministers ist die Türkei. Ganz offen tritt er gegen eine türkische EU-Mitgliedschaft auf und lässt sich auch auf europäischer Ebene nicht auf die dort üblichen schwammigen Formulierungen in dieser Frage ein.

Insgesamt ist Kurz mittlerweile ziemlich nach rechts gerückt. Er gehört zur seltenen Spezies europäischer Mitte-Rechts-Politiker, die nicht auf Distanz zu Ungarns autoritärem Premier Victor Orban gingen, sondern diesen bei diversen Gelegenheiten sogar mit Lob bedachten. Besonders hingezogen fühlte sich Kurz zur wirtschaftsliberalen Politik der britischen Konservativen. Innenpolitisch hielt sich der Außenminister dagegen zurück, wenn es nicht gerade um die Flüchtlingspolitik geht, wo er für Themen wie Indexierung der Familienbeihilfe steht.

Sollte Kurz nun an die Spitze der ÖVP rücken, müsste er sein politisches Feld verbreitern. Erste noch eher zaghafte Ansagen in der Wirtschaftspolitik hat er vergangenen Sommer schon geprobt. Verlassen kann sich Kurz aber wohl auf sein Auftreten. Fehler passieren ihm selten. Kurz ist stets konzentriert, fachlich vorbereitet, höflich bis freundlich, fällt nie aus der Rolle, ist rhetorisch gewandt. Sein zweifelsohne vorhandenes großes Selbstvertrauen wird ihm zumindest noch verziehen, umso mehr, als er es durchaus geschickt tarnt.

Wenig über Privatleben bekannt

Über die Privatperson ist relativ wenig bekannt. Kurz stammt aus einer eher unpolitischen Familie, wuchs in Wien-Meidling auf und suchte schon in Teenager-Tagen den Kontakt zur ÖVP, auch wenn ihn jene in Meidling zunächst sogar aus Desinteresse wegschickte. Seine Lebensgefährtin wird aus der Öffentlichkeit gehalten, ebenso allfällige Hobbys, Urlaube oder ähnliches. Diesen Stil beizubehalten könnte schwierig werden, sollte Kurz die Obmannschaft der ÖVP und in weiterer Folge die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl auf sich nehmen.

Leicht wird es für ihn jedenfalls nicht. So gut seine persönlichen Werte sind, so schwach sind die seiner Partei, die noch dazu innerhalb kurzer Zeit gleich drei Obmänner in die Flucht geschlagen hat. Man kann davon ausgehen, dass Kurz größtmögliche Freiheiten verlangen wird, auch und speziell personeller Natur. Als großer Freund der Bünde-Struktur in der ÖVP gilt er soundso nicht. Die Länder wiederum stehen ziemlich geschlossen hinter ihrem Hoffnungsträger, was sein Leben zumindest zu Beginn leichter machen sollte als das diverser Vorgänger.

Für die Attacken wird also in diesem Fall wohl eher die Konkurrenz aus den anderen Parteien zuständig sein. Kritik an seiner Person gibt es jetzt schon regelmäßig, was wohl gar nicht so sehr seinen Inhalten als seinen Persönlichkeitswerten geschuldet ist. Die nun auch in gute Wahlergebnisse umzumünzen wäre des 30-Jährigen Meisterstück. Die Chance, jüngster Regierungschef der Zweiten Republik zu werden, ist jedenfalls intakt. Denn Kurz würde mit Sicherheit auch keine Koalition mit der FPÖ auslassen, wenn sie bereit sein sollte, ihn auf den Ballhausplatz zu lotsen.