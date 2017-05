Von Denise Daum

Mutters, Götzens, Axams – Viel vor hat der Mutterer Bürgermeister Hansjörg Peer rund um die Muttereralmbahn. Der Gemeinderat hat den Touristiker damit beauftragt, einen Masterplan für das Gebiet zu entwickeln. Den hat er nun präsentiert. Seine Überlegungen will er zwar als Diskussionsgrundlage verstanden wissen, gleichzeitig wird Peer aber sehr konkret: „Alles steht und fällt mit der kleinen Verbindung.“ Kleine Verbindung – das ist der Zusammenschluss der Skigebiete Muttereralm und Axamer Lizum. Kommt dieses Projekt zustande, stehen die Chancen laut Peer für ein weiteres Großprojekt sehr gut: ein 200-Betten-Hotel unterhalb der Talstation. Der Grund ist im Besitz der Gemeindegutsagrargemeinschaft Mutters. „Ich bin mit drei Interessenten bzw. Investoren im Gespräch, ich bin äußerst zuversichtlich“, erklärt Peer. Über die Identität der drei wird der Mantel des Schweigens gebreitet. Den Grund für das Hotel würde die Gemeinde über ein Baurecht zur Verfügung stellen.

Peer schwebt zudem vor, im Bereich des Nockhof, der nur noch bis März 2018 betrieben wird, fünf Chalets zu errichten. Auch dafür gebe es bereits zwei Interessenten, beide aus Mutters. Neben diversen Belebungsmaßnahmen für den Sommerbetrieb (Wanderweg, Singletrail für Familien, Jausenstation beim Speichersee) ist für Hansjörg Peer eines ganz zentral: die Trennung von Ruhezonen und erschlossenem Gebiet.

Bei der Miteigentümerin der Muttereralmbahn – der Gemeinde Götzens – rennt Peer mit den Verbindungsplänen offene Türen ein. Bürgermeister Josef Singer stellt klar, wie der Zusammenschluss erfolgen soll: durch eine Sportbahn in Form eines Vierer- oder Sechsersessellifts von der Götzner Alm aufs Birgitzköpfl, sprich zum Naturfreundehaus. Zusätzlich müsste zu der bestehenden schwarzen Piste von dort in die Lizum eine rote gebaut werden. Die Kosten für die Sportbahn inklusive einer neuen Piste vom Birgitzköpfl bis zur Götzner Alm inklusive Beschneiung liegen laut Singer bei 6,5 Millionen Euro. „Hinzu kämen Kosten für die neue rote Piste und die Erneuerung des bestehenden Sessellifts von der Lizum zum Birgitzköpfl“, erklärt Singer. Diese Variante sei die sinnvollste und kostengünstigste – „alles andere schließe ich auch dezidiert aus“. Das sage er nicht nur als Bürgermeister von Götzens, sondern vor allem als betroffener Grundbesitzer in der Lizum.

Kein Geheimnis ist, dass man in der Lizum eine andere Variante verfolgt: eine Gondel vom Pfriemesköpfl auf das vordere Birgitzköpfl und von dort weiter zur Talstation der Lizum. „Die Axamer Lizum will sich seit mehr als 25 Jahren mit der Muttereralmbahn verbinden“, schickt Lizum-Geschäftsführer Heinz Pfeifer auf Anfrage der TT voraus. 2014 sei die Vereinbarung getroffen worden, dieses Projekt umzusetzen. Gescheitert sei es an der Muttereralmbahn. Seit Kurzem arbeite man erneut gemeinsam an einer Verbindung. „Wir wollen für den Winter- und Sommerbetrieb das möglichst sicherste und beste Angebot für die Gäste“, betont Pfeifer. Das sei die Gondelbahn-Variante. „Skigebietsverbindungen funktionieren dann, wenn man im Interesse des Gastes denkt und Kirchturmdenken über Bord wirft“, ist der Lizum-Chef überzeugt.

Wie es weitergeht, ist unklar. Derzeit sieht es nicht danach aus, als würde eine Seite von ihrer Variante abgehen.