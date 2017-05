Von Karin Leitner

Wien — Auch wenn führende Schwarze Reinhold Mitterlehner immer wieder Unterstützung versicherten — viele wollten längst Sebastian Kurz als Nummer eins der ÖVP. Sie sehen im 30-jährigen Außenminister den Heilsbringer, einen, der die Partei aus dem Tief, gar auf den ersten Platz bei der kommenden Wahl führen kann.

Kurz ziert sich noch. So, wie die Partei konzipiert ist, will er sie nicht leiten. Das hat er nicht nur intern, sondern auch öffentlich wissen lassen. Einen Tag bevor Mitterlehner zurücktrat, hatte Kurz konstatiert: „Ich glaube nicht, dass das so attraktiv ist, den Job des ÖVP-Obmanns anzustreben." Nachdem Mitterlehner verkündet hatte, als Boss der Schwarzen, Vizekanzler und Minister abzudanken, befand Kurz: „Wenn er sagt, dass es so nicht weitergehen kann, weder in der ÖVP noch in der Regierung, dann hat er damit vollkommen Recht."

De facto hat ein ÖVP-Chef nichts zu reden; er ist quasi „ausführendes Organ" von Ländern und Bünden. An diesen Machtverhältnissen sind viele Parteiobere gescheitert. Kurz stellt Bedingungen für die Obmannschaft; „Durchgriffsrechte" will er haben, etwa in Sachen Personal.

"Generationswechsel kann sich nicht auf Führungsfigur beschränken"

Es wäre vonnöten, die Partei „personell neu aufzustellen", urteilt der Politologe und ÖVP-Kenner Fritz Plasser im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Ein Generationswechsel, wie er schon am Sonntag erfolgen könnte (da tagt der Parteivorstand), kann sich aber nicht auf die Führungsfigur beschränken. Das wäre bizarr." Die „Mitsprache" der Parteispitze dürfe sich nicht mehr darauf beschränken, drei Nationalratskandidaten für die Bundeliste zu bestimmen.

„Schon das war schwer durchzusetzen, weil es andere Zusagen und Planungen, dann verschnupfte Reaktionen gab." Auch die Wahllisten entsprechen einer „ausbalancierten Wahlarithmetik". Plasser meint, der neue Chef sollte in dieser Angelegenheit zumindest „konsultiert werden, er sollte selbst Leute vorschlagen können, nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden."

Selbst seine Regierungsmannschaft kann ein ÖVP-Vizekanzler nicht nach seinem Gusto zusammenstellen. Ohne Sanktus von Landeshaupt- und Bündeobleuten geht da nichts. Mitterlehner wurde im Vorjahr — noch dazu im Bundespräsidentschaftswahlkampf — vom damaligen niederösterreichischen ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll düpiert. Dessen Landsmann und Vize Wolfgang Sobotka musste Innenminister werden, weil Pröll wollte, dass die bisherige Ressortchefin, Johanna Mikl-Leitner, zurück nach Niederösterreich geht. Dabei war Mitterlehner, wie auch seinen Vorgängern, „freie Hand" bei der Personalauswahl zugesichert worden.

Abgesehen von einem neuen Modus bei dieser rät Plasser dazu, „der ÖVP einen Bewegungscharakter zu verleihen", mit dem es möglich sei, „sich politisch zu engagieren, ohne sofort von der statutarischen Organisationswelt eingeholt zu werden. Das wäre eine Partei neuen Typs. Man muss Türen und Fenster öffnen."

Geht er davon aus, dass Macht zugunsten des Frontmanns abgegeben wird? „Mit verrechtlichten Garantien wird es nicht gehen. Auch ein Vetorecht bei Beschlüssen von Landesorganisationen oder Bünden einzufordern, wäre unklug", sagt Plasser. Würde nicht Verbrieftes nicht verpuffen? „Kurz hat ein gutes Instrumentarium in der Hand." Werde weiter „Retro-Politik" betrieben, könne er „alles hinwerfen". Und das sei wohl nicht gewünscht.

„Verhandlungssache — und kein Wunschkonzert"



Sind die ÖVP-Länderchefs zu Zugeständnissen bereit? Der Steirer Hermann Schützenhöfer hatte Mittwochabend, gefragt, was er von einem „Durchgriffsrecht" des Parteichefs halte, gesagt: „Über all das kann man reden." Nun tat er im ORF-Radio aber kund: Die ÖVP habe „mit Kurz alle Chancen, aber man darf nicht glauben, jetzt werden wir ihm eine Generalvollmacht geben". Kurz werde vieles von dem bekommen, was er wolle, das sei jedoch „Verhandlungssache — und kein Wunschkonzert".

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner formuliert es so: Er sei für „eine gewisse Offenheit", etwa was die Kandidaten-Listen anlangt, das sei aber „partnerschaftlich" zu machen. Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec sagt: „Dass sich die ÖVP verändern muss, ist keine Frage. Die Bündestruktur wird sich aber nicht ändern."

