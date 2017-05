Von Peter Nindler

Innsbruck – Umwelt- und Naturschutz war ein zentrales Thema bei der Landeshauptleutekonferenz in der Vorwoche in Alpbach. Vordergründig ging es um die Verfahrensbeschleunigung in Genehmigungsverfahren, damit politisch forcierte Großprojekte schneller umgesetzt werden können. Gleichzeitig wollen die Länderchefs wirtschaftliche Interessen für den betreffenden Standort als Staatszielbestimmung in der Verfassung verankern, damit es bei den Verwaltungsgerichten zu einer Interessenabwägung auf Augenhöhe komme. Der umfassende Umweltschutz genießt nämlich entsprechende Priorität. Die brisante Frage von zusätzlich geforderten Natura-2000-Schutzgebieten in den Bundesländern treibt den Puls der Landeshauptleute ebenfalls in die Höhe.

80 weitere Schutzgebiete wurden nominiert, das ist der EU zu wenig. Sie schlägt rund 700 vor, rund 70 davon in Tirol. Während etwa Tirols VP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter Verhandlungen strikt ablehnt, weil Tirol seine Aufgaben erfüllt habe, fordern die Naturschutzreferenten direkte Gespräche mit EU-Umweltkommissar Karminu Vella. Dazu dürfte es jetzt auch kommen, wie in den vergangenen Tagen durchgesickert ist. Apropos durchsickern: Derzeit wird die Natura-2000-Frage stets auf informellen Kanälen behandelt. Die Europäische Kommission rückt aber von ihrem Weg nicht ab.

Umweltminister Andrä Rupprechter (VP) macht jetzt in einer Stellungnahme zu einer parlamentarischen Anfrage des Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordneten Gerald Hauser klar, dass die EU weiter auf Nachnominierungen pocht. „Das Vertragsverletzungsverfahren 2013/4077 befindet sich im Status des Mahnschreibens, die EK hält ihre Forderungen nach Nachnominierung von zusätzlichen Natura-2000-Gebieten aufrecht“, sagt Rupprechter. Über die weitere geplante Vorgangsweise der Europäischen Kommission gebe es aber keine Informationen.

Trotzdem: In den vergangenen Tagen setzte hinter den Kulissen Betriebsamkeit ein. Offenbar soll es doch zu offiziellen Verhandlungen kommen. Wie es am Rande der Landeshauptleutekonferenz hieß, soll der für die Natura-2000-Schutzgebiete zuständige EU-Beamte Frank Vassen als Reaktion auf ein Schreiben der Umweltreferenten angekündigt haben, dass es noch vor dem Sommer zu einem Treffen mit dem Umweltkommissar kommen werde. Deshalb finden bereits Vorbereitungsgespräche statt.

Eine entscheidende Rolle zur Unterstützung der Bundesländer könnte das Umweltbundesamt einnehmen. Offensichtlich liegt ein Angebot von Österreichs größter Experten-Organisation für Umwelt vor, die Koordination in den Gesprächen mit der Europäischen Kommission zu übernehmen. In den nächsten Tagen dürfte ein Gesprächstermin mit der EU fixiert werden. Wie es dann weitergeht, darüber gibt es nur Spekulationen. Möglicherweise wird ein Fahrplan für weitere Nominierungen vereinbart.

Unabhängig davon teilt Tirols Umweltreferentin LHStv. Felipe (Grüne) in einer Beantwortung einer Landtagsanfrage der FPÖ mit, dass Tirol die EU im Sinne der Subsidiarität auf die Verantwortung der Regionen für einen vernünftigen Vollzug der europäischen Naturschutzrichtlinien hingewiesen und die Mitglieder der Kommission eindringlich um die Berücksichtigung dieser Haltung ersucht habe. Knackpunkt dürfte aber die bisher nicht erfolgte, aber fachlich untermauerte Ausweisung von Natura-2000-Schutzgebieten im Bereich des Ischgler Piz Val Gronda sein.