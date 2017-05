Von Angela Dähling

Fügen – Straßenverkehr bewegt die Menschen, auch emotional. Das wurde Montagabend in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula der NMS Fügen deutlich – rund 300 Menschen wollten wissen, wie es verkehrstechnisch weitergehen soll in Fügen, dem Staupunkt im Zillertal.

Bis zur Präsentation der geplanten neuen Umfahrung Fügen verging eine gute Stunde, in der Bürgermeister Dominik Mainusch zusammenfasste, was der 23 Personen umfassende Arbeitskreis (viele davon Grundbesitzer an der B169) im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses in seinen sechs Sitzungen seit September erarbeitet hat – nämlich insgesamt 20 Varianten für zwei Straßenlösungen, die mit den Farben Gelb und Grün unterschieden werden. Mainusch machte deutlich, es sei lange genug diskutiert und geplant worden: „Der Stillstand ist zu beenden. Es ist Zeit für Taten, denn das Zumutbare ist längst überschritten.“ Er werde nicht verantworten, dass die Leute weiter vertröstet werden und wieder Jahre ins Land ziehen. Denn jetzt sei das Geld vom Land da. LHStv. Josef Geisler erklärte, dass andere Projekte ansonsten vorgezogen würden.

Mainuschs eindringliche Worte richteten sich auch an den Gemeinderat. Denn er wird voraussichtlich am 7. Juni sein Urteil darüber fällen, ob die als bestbefundene „grüne Variante“ umgesetzt werden soll oder nicht. Und während die Bevölkerung – gemessen am Applaus an diesem Abend – mit großer Mehrheit für die Realisierung dieser neuen Umfahrung östlich der Zillertalbahngleise plädiert, dürfte es im Gemeinderat zu einem knappen Ergebnis kommen. Denn in dem Gremium sitzen mehrere betroffene Grundeigentümer bzw. Wirtschafts­treibende, die die „grüne“ keinesfalls für die beste halten. Sie haben bereits im Arbeitskreis deutlich gemacht, dass sie die „gelbe Variante“, die Verbesserungsmaßnahmen an der Bestandsstrecke statt einer neuen Straße vorsieht, bevorzugen. „Das Ziel ist das Wohl aller. Ich bin kein Interessenvertreter und wäre ein schlechter Bürgermeister, wenn ich Einzelinteressen vor jene der Allgemeinheit stellen würde“, sagte BM Mainusch. Er verstehe aber die Sorgen der Grundbesitzer.

An diesem Abend wurde dann „die effizienteste Variante, die die festgelegten Kriterien mit Abstand am besten erfüllt“ (Zitat Mainusch), präsentiert. Denn nur für diese „grüne Variante“ ist das Land bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Ein Umstand, den Gemeindevorstand Manfred Zeller und Gemeinderat Alois Huber als betroffene Grundbesitzer scharf kritisierten. Huber: „Ich bin enttäuscht als Landwirt. Wir haben umsonst gearbeitet, weil schon vorher feststand, welche Variante kommt.“

Neu gegenüber jenem Plan, den der alte Gemeinderat 2015 mehrheitlich beschlossen hatte, ist bei der „grünen Variante“ ein Kreisverkehr bei der Zillertal Tenne in Fügen-Nord, unter dem die B169 hindurchführt, wie Jakob Mayerhofer (Ing.-Büro Haller) mit Planungsskizzen veranschaulichte. Der Kreisverkehr erschließt auch das geplante Gewerbegebiet bei der Tenne und landwirtschaftliche Gründe Richtung Ziller. Die 2200 Meter lange neue Straße verläuft großteils (mit Lärmschutzwänden versehen) oberirdisch. Nur 460 Meter werden im Bereich Fügen-Nord bis zum Haus Zeller und kurz bevor die Trasse in Höhe Binder Holz wieder in den Bestand einfließt, unterflurig geführt. 450 Meter lang sind die Absenkungsbereiche. Vier Eisenbahnkreuzungen werden eingespart und die neue Trasse verläuft östlich des Bahnhofs. Der Knoten Fügen-Mitte auf Höhe Möbel Wetscher funktioniert ebenfalls als Vollanschluss, wodurch Auf- und Abfahrten (etwa nach Hart) in alle Richtungen möglich sind. Taleinwärts fahrend ist ein Linksabbieger nach Hart geplant. Die bestehende B169 wird zur Gemeindestraße.

Auf dieser Straße erwartet sich Verkehrsexperte Helmut Hirschhuber täglich 15.000 Fahrzeuge weniger als die bisher durchschnittlich 23.000. Auch der Verkehr nach Hart werde aus dem Ortszentrum hinaus verlagert, das BM Mainusch verkehrstechnisch beruhigen will.

Der Grundverbrauch für die „grüne Variante“ belaufe sich auf 4,7 Hektar. Das sei um 1,75-mal mehr als für die „gelbe Variante“. Letztere würde allerdings eine Reihe von Kriterien nicht erfüllen und koste nicht unwesentlich weniger, weiß Gabriel Staggl von der Abteilung Verkehr im Land Tirol. Wobei die Kosten noch nicht feststünden. Für die „grüne Variante“ machte sich auch TVB-Obmann Ernst Erlebach stark.