Wie beurteilen Sie als Meinungsforscher und langjähriger Berater und Kenner der ÖVP die jüngsten Vorgänge. Erlebte die 70 Jahre alte Partei in den vergangenen Tage ihre konservative Revolution?

Der Wechsel an der Spitze war absehbar. Nur der Zeitpunkt war nicht bekannt. Wenn Sie sich die zurückliegenden zehn Jahr anschauen: Die ÖVP grundelte zwischen 20 und 24 Prozent. Die ÖVP-Strukturen machten es sehr schwierig, eine klare politische Linie zu erkennen. Egal wie man nun zu Sebastian Kurz auch stehen mag: Jetzt ist eine Linie erkennbar.

Können Sie Kurz' Vorgehen mit den sieben Bedingungen nachvollziehen? Der Außenminister bot doch der ÖVP alt zwei Todesarten zur Entscheidung an: Entweder sie gibt sich auf und schließt sich als „neue Volkspartei" seiner Bewegung an oder sie geht ohne ihn unter.

In der ÖVP herrschte in der Vergangenheit zu einem guten Teil Anarchie. Diese Partei war nicht kontrollier- und führbar. Obwohl die Bünde nicht mehr so stark sind wie einst — Unheil konnten sie immer noch anrichten. Das eigentliche Problem bilden die Länder. Insofern kann ich Sebastian Kurz nachvollziehen. Ich möchte nur an die Jahre 2009

2010 erinnern: Damals versuchte Josef Pröll die Volkspartei zu öffnen und zu reformieren. Was passierte dann? Sein Onkel, Landeshauptmann von Niederösterreich, holte sich Unterstützung aus der Steiermark und alles wurde verhindert. Wolfgang Schüssel hatte kraft seiner Autorität die Partei im Griff. Er brauchte nicht diese weitreichenden Machtbefugnisse, wie sie nun Kurz zugesprochen wurden.

Es sind drei Gründe zu nennen, warum Wolfgang Schüssel keine Reform der ÖVP-Strukturen benötigte: Nach der 1999er-Wahl war die Partei gelähmt. Nur Schüssel war in der Lage, klare Gedanken zu bilden und zu formulieren. Als er dann ins Kanzleramt einzog, war es für ihn ein Leichtes, gegen die konkurrierenden Gruppen in der Volkspartei zu agieren. Zudem hatte er mit der FPÖ/BZÖ einen schwachen Koalitionspartner auf der Regierungsbank sitzen.

Sebastian Kurz geht ein hohes Risiko ein. Von ihm wird die Eroberung des Kanzleramts erwartet. Doch was passiert mit der ÖVP, wenn er scheitert?

Derzeit ist die Wählerschaft mit allen Unschärfen zu je einem Drittel zwischen SPÖ, ÖVP und FPÖ aufgeteilt. Kurz weiß also um das Risiko. Er versucht jetzt die so genannten Griss-Wähler, liberale Konservative, ebenso anzusprechen wie FPÖ-Wähler. Er bietet sich als Alternative zu Strache an. Nur eben sympathischer, nicht in radikaler Form. Das erinnert sehr an die Schüssel-Strategie. Das Kanzleramt ist für Kurz also kein utopisches Ziel. Ein Scheitern ist jedoch immer möglich. In diesem Fall stünde die ÖVP im Bund vor dem Aus. Es wird zwar in Niederösterreich, Vorarlberg und Tirol noch eine Landes-ÖVP geben, aber auf Bundesebene würde die ÖVP auf Jahre hinaus keine Rolle mehr spielen.

