Von Alois Vahrner

Innsbruck – Die Scheidung von Rot-Schwarz und die damit nötige Neuwahl am 15. Oktober sei nach den Jahren der gegenseitigen Blockaden und „der vielen Minimal- und faulen Kompromisse“ eine Chance für Österreich, zu klaren Verhältnissen zu kommen. Die Bevölkerung könne „hoffentlich in einem Wettstreit der Ideen entscheiden, wer das Land in welche Richtung führen soll“, sagte der neue Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Mahrer bei seinem Tirol-Besuch gegenüber der TT. Die ÖVP unter ihrem neuen Chef Sebastian Kurz habe jedenfalls das klare Ziel, Erster zu werden und künftig den Bundeskanzler zu stellen.

Mahrer fordert, dass SPÖ und ÖVP trotz ihrer Differenzen die Emotionen drosseln und bis zur Wahl sachlich zusammenarbeiten und fast beschlussfertige Vorhaben umsetzen. „Große inhaltliche Heuler“ seien bis zur Neuwahl ohnehin nicht mehr zu erwarten. Was es unbedingt zu verhindern gelte, das sei „verbrannte Erde zwischen welchen Parteien auch immer, denn es gibt auch eine Zeit nach dem 15. Oktober“.

Dass SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern im Parlament freie Mehrheiten suchen wolle, nimmt Mahrer zur Kenntnis. „Der Koalitionspakt gilt aber bis zur Wahl, wir wollen nicht mit anderen die SPÖ überstimmen.“ Ob dies in Stein gemeißelt ist oder ob die ÖVP nach SPÖ-Seitensprüngen als Revanche nicht doch auch freie Mehrheiten suchen würde? „Unsere Aussage steht, wir wollen nicht wieder in Casino-Situationen wie am 24. September 2008 kommen, wo an einem Tag Beschlüsse als ungedeckte Schecks im Ausmaß von 3,4 Milliarden gefallen sind.“

Mahrer spricht sich dafür aus, dass nach dem Sommer ein „fairer, intensiver und mit etwa fünf Wochen kurzer Wahlkampf“ geführt werde. So die ÖVP ihre Ziele erreicht, wolle Kurz ein Kabinett mit den besten Köpfen. Geografische oder Bünde-Interessen sollen darin keine dominierende Rolle mehr spielen.

Der Vorwurf an Neo-Parteichef Kurz, die ÖVP drifte mit seinen Durchgriffsrechten in Richtung Führerpartei, sei „eine Provokation und völlig falsch“. Es gehe um moderne Führungsinstrumente, um die Partei erfolgreicher zu machen. Über die von Kurz bestimmte Bundesliste kämen voraussichtlich nur sechs bis neun Mandatare in den Nationalrat. Dass künftig die Hälfte der VP-Mandatare Frauen sein würden, sei ebenfalls ein großer Wurf. Derzeit haben nur die Grünen 50 Prozent, die SPÖ hat 34 Prozent, die ÖVP 28 Prozent und FPÖ und NEOS noch deutlich weniger.