Weil es in der Politik auch um Äußerlichkeiten geht: Vielen fällt auf, dass Sie nun eine Brille tragen. Weil Sie staatstragend wirken wollen? Also Inszenierung?

Heinz-Christian Strache: Nein. Die hätte ich schon viel früher gebraucht, weil meine Sehkraft nachgelassen hat. Die Rötung der Augen wegen der Überanstrengung ist jetzt weg. Ich habe Durchblick.

Sehen Sie, der gegen „Altparteien“ wettert, ob Kurz und Co. nicht alt aus?

Strache: Alt- oder Systempartei hat nichts mit dem Obmann oder dem Alter zu tun. Nicht nur SPÖ und ÖVP sind mit sich selbst beschäftigt. Dort gibt es Baustellen und Brandherde. Und laut einer Umfrage ist die FPÖ die glaubwürdigste Partei.

Hohe Glaubwürdigkeits- und Sympathiewerte hat Sebastian Kurz. Er wird ein harter Konkurrent für die FPÖ werden. Stichwort Ausländerpolitik.

Strache: Ich sehe das gelassen. Kurz wird künstlich gehypt. Überzeugen muss man durch verlässliche und kontinuierliche Arbeitsleistung. Man sieht bei SPD-Kanzlerkandidat Schulz, wie schnell der Hype vorbei ist. Bei Kurz wird das noch schneller gehen als bei Kern.

Warum?

Strache: Er ist ja nicht frisch aus dem Ei geschlüpft, hat alles in der Regierung mitbeschlossen. Bisher hat er sich nur zu Themen gemeldet, bei denen er geglaubt hat, dass sie ihm nützen. Jetzt muss er zu allen Fragen Stellung beziehen. Da wird er ins Wanken kommen. Es fehlt ihm auch Erfahrung für eine Führungsfunktion.

Sie waren auch noch nie in einer Regierung. Sehen Sie Ihre Chancen schwinden, Nummer 1 zu werden, weil es mit Kurz einen Dreikampf um Rang 1 gibt?

Strache: 2013 hatten wir 20,5 Prozent. Unser Ziel ist, stärker zu werden. Jedes Plus wäre ein Erfolg. Auch in einem Dreikampf ist ein blaues Wunder möglich. Wir spielen in der Champions League mit.

Und wenn die FPÖ wieder nur Dritte wird? Danken Sie dann ab?

Strache: Das wäre eine Enttäuschung. Zu resignieren, ist aber nicht meine Art.

Würden Sie in eine Dreier-Koalition gehen?

Strache: Schauen wir, wie viele Parlamentsparteien es geben wird. Vielleicht nur noch drei. Abgesehen davon wäre so eine Konstellation nicht stabil. Ich traue aber den anderen eine solche zu.

Würden auch Experten ohne Parteibuch in Ihrem Regierungsteam sein?

Strache: Selbstverständlich. Wir arbeiten schon mit Experten zusammen, die noch nicht genannt werden wollen. Die sind bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Wer kommt aus dem FPÖ-Team als Minister in Frage?

Strache: Wir haben im Parlamentsklub viele Hochqualifizierte; im sozialpolitischen Bereich Herbert Kickl und Norbert Hofer. Juristisch den Notar Harald Stefan. Wir haben den Steuerrechtsexperten Hubert Fuchs. Petra Steger ist ein Nachwuchstalent. Ein Schattenkabinett kann man festlegen, letztlich entschieden wird es aber in den Gremien. Da ist es gut, dass es eine demokratische Struktur in der Partei gibt, nicht eine „Kurz Partei Österreich“, sprich KPÖ, die neue KPÖ.

Muss sich die FPÖ thematisch nicht schön langsam verbreitern?

Strache: Mitte Juni wird es ein Wirtschaftsprogramm von uns geben, dazu Inserate, Folder und Aktionstage. Damit zeigen wir zusätzliche Themenkompetenz. Die Stoßrichtung ist soziale Marktwirtschaft.

Und wie steht es mit dem Regierungsprogramm, an dem gewerkt wird?

Strache: Wir arbeiten seit November an einem Grundsatzforderungspaket. 200 Grundsatzthemen soll es geben. Wir sind in der Endfertigung. Eines ist direkte Demokratie. Die rot-schwarze Struktur ist so verfestigt mit Kammern und Landeshauptleuten. Diese Blockade kann nur mit verbindlichen Volksabstimmungen aufgelöst werden. Diese wollen wir im Regierungsprogramm definieren.

Ein Volksbegehren soll zu einer Volksabstimmung führen können?

Strache: Ja. Wir wollen das Schweizer Modell. Wir wissen aber, dass die anderen Parteien das ablehnen, weil sie Angst vor dem Volk haben. Deshalb müssen wir über das Schweizer Modell hinausgehen und bereits im Koalitionspakt Punkte für Volksabstimmungen definieren.

Worüber wollen Sie die Bürger abstimmen lassen, wenn Sie mitregieren?

Strache: Über den Kammernzwang, die Reduzierung der Sozialversicherungsträger beziehungsweise eine Kassenzusammenlegung, über Verwaltungseinsparungen, also dass der Verwaltungsbereich um eine Ebene reduziert wird; oder über notwendige Reformen und eine Demokratisierung im ORF.

Sind das Koalitionsbedingungen?

Strache: Das wird ein zentraler Punkt unseres Grundsatzpapiers sein, mit dem wir in Verhandlungen ziehen.

Würden Sie eine Präambel zu Europa im Regierungspakt unterschreiben, wie das Jörg Haider getan hat?

Strache: Das wäre absurd. Wir sind überzeugte Europäer.

So überzeugte, dass Sie bis zum Brexit-Votum mit dem EU-Austritt liebäugelten?

Strache: Wir wollen nicht austreten, sondern Fehlentwicklungen korrigieren. Es gibt zwei rote Linien: ein zentralistischer Bundesstaat und der Türkei-Beitritt.

Glauben Sie, dass SPÖ oder ÖVP im Parlament gegen den jeweils anderen stimmen?

Strache: Sobald das einer der beiden macht, kann eine Dynamik entstehen, mit der noch das ein oder andere Gesetz möglich werden könnte. Das wird vermutlich frühestens Ende Juni sein.

Das Gespräch führten Karin Leitner und Birgit Entner