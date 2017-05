Innsbruck – Knapp zehn Monate vor der Landtagswahl könnte die seit 2013 regierende schwarz-grüne Landesregierung in eine Belastungsprobe schlittern. Schließlich steht und fällt die Koalition mit LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Denn als neue Parteichefin der österreichischen Grünen agiert Felipe ab jetzt auch auf dem bundespolitischen Parkett. Noch dazu bahnt sich ein richtungsweisender Nationalratswahlkampf an. Obwohl Felipe erklärt, dass sie natürlich in Tirol bleibt und 2018 als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl antritt, ist die Irritation in der Tiroler ÖVP seit Donnerstag groß. Man könne nämlich noch nicht abschätzen, wie sich Felipes Spagat bzw. „Außenpolitik“ auf das Koalitionsklima in Tirol auswirken werde, heißt es.

Platter und Felipe haben gestern in der Früh telefoniert. Die neue Grünen-Obfrau bestätigt, dass sie den Landeshauptmann von ihrer Entscheidung informiert habe. Der lässt im TT-Gespräch keine Zweifel aufkommen, dass sie der Garant für die Zusammenarbeit mit der ÖVP sei. Weil bis zu den Wahlen im Frühjahr 2018 noch einiges gemeinsam umzusetzen sei, wie Platter unterstreicht. „Wichtig ist für mich, dass die engagierte Arbeit für Tirol und seine Menschen konsequent fortgesetzt werden kann. Kontinuität, Verlässlichkeit und Stabilität sind die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Politik im Sinne unseres Landes und seiner Menschen.“

Aber wie soll das im bevorstehenden Nationalratswahlkampf funktionieren, Felipe wird als Parteichefin doch viel stärker exponiert sein als vor vier Jahren? Platter mahnt: „Ich gehe davon aus, dass Felipes Engagement als Parteichefin keine negativen Auswirkungen auf die Landesregierung hat.“ Die Grünen beruhigten gestern ebenfalls. Landessprecher Hubert Weiler-Auer meinte, die Landeshauptmannstellvertreterin habe in Tirol viel erreicht und „auch noch viel vor“. Felipe selbst sieht ebenfalls keine Probleme. Die FPÖ hingegen schon.

Felipe müsse klar sein, dass eine Doppelfunktion auf Bundes- und Landesebene nicht möglich sei, fordert sie FPÖ-Obmann Markus Abwerzger zum Rücktritt auf. Die Vizelandeshauptfrau sei primär den Tiroler Interessen verpflichtet, „als Bundessprecherin der Grünen muss sie ihr Amt in der Regierung zurücklegen“.

Indessen haben Freitag Abend die Innsbrucker Grünen die Weichen für die Landtagswahl gestellt. Mit 93 Prozent wurde Klubchef Gebi Mair erneut zum Bezirksspitzenkandidaten gewählt. Hinter ihm folgt LA Gabi Fischer, die mit einem Mandat auf der Landesliste rechnen kann. (pn)