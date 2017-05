Von Wolfgang Otter

Wörgl — Es sind zwei Blatt Papier, die für einigen politischen Wirbel in Wörgl und tirolweit für Diskussionen sorgen. Bürgermeisterin Hed­i Wechner (Liste Wechner) hatte an die Ausschussmitglieder und Vertrauenspersonen einen Brief zum Thema Verschwiegenheit geschickt. Zugleich forderte sie diese auf, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Hintergrund war, dass angeblich aus den Ausschüssen Informationen weitergegeben wurden. Die Frage lautete nun: Darf Wechner eine solche Erklärung fordern? Nein, sagt die Aufsichtsbehörde. Es sei gesetzlich nicht vorgesehen. Genauso wenig wie eine Vertrauensperson oder ein reguläres Ausschussmitglied der Sitzung verwiesen werden kann, wenn er oder sie der Aufforderung, zu unterzeichnen, nicht nachkommt.

Das geschah nämlich, als sich die grüne Ersatzgemeinderätin Catarina Becherstorfer weigerte zu unterschreiben (die TT berichtete). Daher wurde sie kurzerhand von GR Gabi Madersbacher (Liste Wechner), Obfrau des Bildungsausschusses, des Sitzungssaales verwiesen. Ein Missverständnis, wie die Obfrau nachher meinte. Becherstorfe­r war nämlich bereits als Gemeinderätin angelobt, wäre ihr, Madersbacher, das bekannt gewesen, hätte sie anders reagiert. Nur spielte das keine Rolle.

An der Bezirkshauptmannschaft geht man davon aus, dass es sich bei Vertrauenspersonen — auch wenn es diesen Begriff in der Tiroler Gemeindeordnung nicht gibt — „um Personen handelt, die der Gemeinderat im Sinne von § 24 Abs. 3 TGO in Ausschüsse wählen kann und gewählt (damit legitimiert) hat, um dort als Mitglied (Ersatzmitglied) mit beratender Stimme mitzuwirken". Und diese Personen haben eindeutig das Recht, „der Ausschusssitzung beizuwohnen". Egal ob sie den Amtseid als Gemeinderat geleistet haben oder nicht.

Der Streit könnte nun ein aus demokratie­politischer Sicht bitteres Ende nehmen. Die Regierungskoalition (Liste Wechner/Freiheitliche Wörgler Liste) hat angekündigt, eventuell alle Vertrauenspersonen einfach zu streichen. Angesichts ihrer Mehrheit im Gemeinderat könnte dies möglich sein, denn laut Aufsichtsbehörde „obliegt es dem Gemeinderat, darüber zu befinden, ob und welche Person in einem Ausschuss als beratendes Mitglied (Ersatzmitglied) mitwirken soll. Diese Entscheidung kann vom Gemeinderat wieder revidiert werden. Der Bürgermeisterin kommt hier keine Entscheidungsbefugnis zu", führt die BH weiter aus.Dabei hat das Entsenden von Vertrauenspersonen in Wörgl Tradition. Durch sie wird sichergestellt, dass auch Fraktionen, die keine Vertreter der Ausschüsse aufgrund des Wahlergebnisses stellen können, in diesen Gremien mitreden bzw. Informationen daraus erhalten. Daher wird dieser Begriff auch explizit in der Geschäftsordnung des Wörgler Gemeinderates aus dem Jahre 2004 erwähnt. Ob diese Vorgangsweise wiederum der TGO entspricht, müsse man aber laut Bezirksbehörde noch prüfen.

Was nun die Verschwiegenheitspflicht im Ganzen anbelangt, verweist man bei der Bezirkshauptmannschaft auf die aus der TGO abgeleitete gängige Rechtsmeinung, laut der „die fehlende Öffentlichkeit nicht automatisch bewirkt, dass die Mitglieder eines Ausschusses oder Vorstandes zur Geheimhaltung über den Verlauf einer Sitzung verpflichtet sind. Dies ist nur dann der Fall, wenn entsprechende Pflichten zur Verschwiegenheit, wie z. B. Amtsverschwiegenheit, Datenschutz, Steuergeheimnis, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, bestehen. Dies gilt auch für Mitglieder in beratender Funktion."

Abseits der rechtlichen Diskussion gibt es eine politische, bei der sich Becherstorfer dagegen wehrt, dass ihr unterstellt wird, dass sie „der Obfrau ins Gesicht" gesprungen sei, wie Madersbacher sagte. „Ich habe lediglich ganz klar gesagt, dass ich nicht unterschreiben werde, weil es gesetzlich nicht notwendig ist", erwidert Becherstorfer.